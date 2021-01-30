Назван вероятный владелец "дворца Путина" в Геленджике

Ранее сообщалось, что ставший знаменитым объект станет очень дорогим отелем на 16 номеров. Строители сообщили, что за 10 лет работы президента России ни разу здесь не видели.

Знаменитый дворец

Дворец в Геленджике принадлежит одной из транспортных компаний. Об этом журналисту телеканала «Россия 1» Александру Рогаткину рассказал сотрудник ЧОП, охраняющий объект.

Охранник уточнил, что не является сотрудником спецслужб. Также он заявил, что за десять лет работы на объекте ни разу не видел президента Владимира Путина.

Ранее Рогаткин поделился, что ему известно о подготовке специальной пресс-конференции, в ходе которой пожелавший пока не раскрывать свое имя собственник заявит свои права на дворец. В том же репортаже говорилось, что объект станет очень дорогим отелем на 16 номеров.

Видео с первой экскурсией по дворцу в Геленджике появилось ранее 29 января, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Один из строителей особняка согласился провести экскурсию для журналистов с условием, что съемка займет не более часа. Репортерам не удалось узнать предназначение здания, а также имена владельцев.

Напомним, что Алексей Навальный в очередном "расследовании" ФБК (признан иноагентом) заявил о принадлежности дворца президенту Путину. Сам глава государства рассказал, что ни он, ни его родственники никогда не владели этой недвижимостью.