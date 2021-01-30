Вдвинули на Нобелевскую премию мира движение против расизма Black Lives Matter

Член норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter (BLM) на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщает газета Guardian.
Свой шаг парламентарий объяснил тем, что призывы BLM к системным изменениям распространились по всему миру. В своей заявке на выдвижение Эйде отметил, что BLM заставило страны за пределами США бороться с расизмом в своих обществах.
"Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы столкнулись в Америке, но также в Европе и Азии, - это своего рода эскалация конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью", - приводит газета его слова. По его мнению, сторонники BLM добились колоссальных успехов в повышении глобальной осведомленности о расовой несправедливости.
Он также отверг критические замечания, которые указывали на то, что движение стояло за насилием в американских городах.
"Исследования показали, что большинство демонстраций, организованных Black Lives Matter, носили мирный характер", - добавил он.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы, напоминает РИА Новости.