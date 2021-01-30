Вдвинули на Нобелевскую премию мира движение против расизма Black Lives Matter

"Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы столкнулись в Америке, но также в Европе и Азии, - это своего рода эскалация конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью", - приводит газета его слова. По его мнению, сторонники BLM добились колоссальных успехов в повышении глобальной осведомленности о расовой несправедливости.