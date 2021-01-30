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Вдвинули на Нобелевскую премию мира движение против расизма Black Lives Matter

14:59 30.01.2021 Фото: pixabay.com
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Инициатор идеи Петтер Эйде из Норвегии отверг критические замечания, которые указывали на то, что движение "Жизни черных имеют значение" стояло за насилием в американских городах.

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Гибель Флойда изменила общественное мнение в пользу движения BLM и привлекла внимание к расизму в американском обществе
Член норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter (BLM) на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщает газета Guardian.
Свой шаг парламентарий объяснил тем, что призывы BLM к системным изменениям распространились по всему миру. В своей заявке на выдвижение Эйде отметил, что BLM заставило страны за пределами США бороться с расизмом в своих обществах.
"Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы столкнулись в Америке, но также в Европе и Азии, - это своего рода эскалация конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью", - приводит газета его слова. По его мнению, сторонники BLM добились колоссальных успехов в повышении глобальной осведомленности о расовой несправедливости.
Он также отверг критические замечания, которые указывали на то, что движение стояло за насилием в американских городах.
"Исследования показали, что большинство демонстраций, организованных Black Lives Matter, носили мирный характер", - добавил он.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы, напоминает РИА Новости.
BLM нобелевская премия протесты расизм сша Джордж Флойд Петтер Эйде
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