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Дело против спонсора ФБК Навального возбудил СК. Александру Хоменко вменяют мошенничество

13:37 30.01.2021 Фото: pixabay.com
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По данным ведомства, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (признан иноагентом). В настоящее время он скрывается на территории Украины и объявлен в розыск.

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Бизнесмен скрывается в Украине

ГСУ СКР возбуждено дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко, который оказывал финансовую помощь ФБК (фонд признан иноагентом). Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как полагает следствие, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми фактически руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено десять государственных контрактов, предметом которых являлось выполнение работ по капитальному ремонту здания техникума.

«Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. Денежные средства в размере более 30 млн рублей, полученные из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам, были похищены соучастниками», — говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (признан иноагентом). В настоящее время он скрывается на территории Украины, отмечает следствие.

В отношении Хоменко вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, он объявлен в розыск.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Алексей Навальный был задержан по делу «Ив Роше» 17 января сразу после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. По решению Химкинского суда, заседание которого прошло в здании отдела полиции, он был арестован на 30 суток. Накануне Московский областной суд, рассмотрев апелляцию адвокатов политика, признал решение первой инстанции

бизнесмен госконтракты ремонт спонсор Александр Хоменко ФБК СК
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