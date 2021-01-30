Дело против спонсора ФБК Навального возбудил СК. Александру Хоменко вменяют мошенничество

По данным ведомства, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (признан иноагентом). В настоящее время он скрывается на территории Украины и объявлен в розыск.

Бизнесмен скрывается в Украине

ГСУ СКР возбуждено дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко, который оказывал финансовую помощь ФБК (фонд признан иноагентом). Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как полагает следствие, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми фактически руководил Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено десять государственных контрактов, предметом которых являлось выполнение работ по капитальному ремонту здания техникума.

«Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. Денежные средства в размере более 30 млн рублей, полученные из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам, были похищены соучастниками», — говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (признан иноагентом). В настоящее время он скрывается на территории Украины, отмечает следствие.

В отношении Хоменко вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, он объявлен в розыск.

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