30.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Пострадавшая от пинка омоновца Маргарита Юдина обратилась в СК. Ранее она простила полицейского

16:53 30.01.2021 Фото: Кадр из видео
1 0

Правозащитники заявили, что это дело публичного обвинения, следовательно, заявление от самой Маргариты не требуется - все основания для возбуждения дела в СК имеются.

% name% title
Позже пнувший Юдину сотрудник полиции пришел к ней в больницу с цветами и извинился

Петербурженка Маргарита Юдина, которую на несанкционированном митинге 23 января пнул силовик, обратилась в Следственный комитет совместно с адвокатом «Команды 29». Информацию опубликовало само правозащитное объединение. Женщина просит сообщить, приняло ли ведомство решение о возбуждении уголовного дела.

«Стоит уточнить, что это дело публичного обвинения, следовательно, заявление от самой Маргариты о возбуждении дела не требуется. При этом все основания для возбуждения дела в СК имеются. Дальнейшее решение Маргарита примет совместно с адвокатами, когда получит ответ от ведомства на поданное сегодня заявление», — объяснил адвокат Евгений Смирнов.

По его словам, им нужно понять, предпринял ли уже СК какие-то шаги: «С момента первых публикаций в СМИ о нанесении травмы Юдиной прошло уже достаточно времени. Сроки принятия Следственным комитетом решения по этому делу истекли».

Видеозапись инцидента опубликовала «Фонтанка». На кадрах видно, что силовики ведут под руки задержанного молодого человека, им навстречу бежит женщина, которую один из мужчин сильно пинает в живот, отчего та падает на спину. Ее госпитализировали с травмой головы.

Позже пнувший Юдину сотрудник полиции пришел к ней в больницу с цветами и извинился. «Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит», — объяснил он. Судя по кадрам ролика, забрало у силовика было поднято. Но пострадавшая его простила.

Впрочем, ее оперативно выписали. Однако она снова попала в больницу. А это время власти Лужского района, где живет Юдина с детьми, инициировали проверку условий проживания несовершеннолетней дочери и заинтересовались, почему сыновья не служили в армии.

акция пнул силовик протест санкт-петербург уголовное дело СК
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На следующих протестах будет жетсче?

Аноним, 30 января 2021 18:13
НВР:
давайте зададимся другим вопросом.. а кто скажет первым что пришло время политических репрессий?
а что у нас по политическому правоприменению?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

За призывы к незаконным акциям представителей 4 соцсетей вызвали в Роскомнадзор
18:23 30-01-2021
За призывы к незаконным акциям представителей 4 соцсетей вызвали в Роскомнадзор
За что КГБ платил Ванге 200 рублей в месяц?
18:20 30-01-2021
За что КГБ платил Ванге 200 рублей в месяц?
Подорожание продуктов в 2021 году предсказали эксперты: На что в магазинах вырастут цены?
18:19 30-01-2021
Подорожание продуктов в 2021 году предсказали эксперты: На что в магазинах вырастут цены?
"Регион скорбит": По 12 погибшим в жутком ДТП под Самарой объявлен траур
18:15 30-01-2021
Названы суммы индексации выплат и пособий на детей и пенсионерам с 1 февраля 2021. А также новые получатели денег
18:08 30-01-2021
Названы суммы индексации выплат и пособий на детей и пенсионерам с 1 февраля 2021. А также новые получатели денег
Кто невосприимчив к коронавирусу, выяснили ученые. Вы в их числе, узнайте
17:53 30-01-2021
Кто невосприимчив к коронавирусу, выяснили ученые. Вы в их числе, узнайте
Какой тюнинг автомобиля придется согласовывать с 2021 года?
17:50 30-01-2021
Какой тюнинг автомобиля придется согласовывать с 2021 года?
Суд признал мошенницами модель и ее подругу по делу Никаса Сафронова
17:43 30-01-2021
Суд признал мошенницами модель и ее подругу по делу Никаса Сафронова
БердскПроверки управляющих компаний и ТСЖ возобновила в Бердске госжилинспекция 1
17:25 30-01-2021
Проверки управляющих компаний и ТСЖ возобновила в Бердске госжилинспекция
Кэти Топурия впервые показала новорожденного сына
17:20 30-01-2021
Кэти Топурия впервые показала новорожденного сына