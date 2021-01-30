Пострадавшая от пинка омоновца Маргарита Юдина обратилась в СК. Ранее она простила полицейского

Правозащитники заявили, что это дело публичного обвинения, следовательно, заявление от самой Маргариты не требуется - все основания для возбуждения дела в СК имеются.

Позже пнувший Юдину сотрудник полиции пришел к ней в больницу с цветами и извинился

Петербурженка Маргарита Юдина, которую на несанкционированном митинге 23 января пнул силовик, обратилась в Следственный комитет совместно с адвокатом «Команды 29». Информацию опубликовало само правозащитное объединение. Женщина просит сообщить, приняло ли ведомство решение о возбуждении уголовного дела.

«Стоит уточнить, что это дело публичного обвинения, следовательно, заявление от самой Маргариты о возбуждении дела не требуется. При этом все основания для возбуждения дела в СК имеются. Дальнейшее решение Маргарита примет совместно с адвокатами, когда получит ответ от ведомства на поданное сегодня заявление», — объяснил адвокат Евгений Смирнов.

По его словам, им нужно понять, предпринял ли уже СК какие-то шаги: «С момента первых публикаций в СМИ о нанесении травмы Юдиной прошло уже достаточно времени. Сроки принятия Следственным комитетом решения по этому делу истекли».

Видеозапись инцидента опубликовала «Фонтанка». На кадрах видно, что силовики ведут под руки задержанного молодого человека, им навстречу бежит женщина, которую один из мужчин сильно пинает в живот, отчего та падает на спину. Ее госпитализировали с травмой головы.

Позже пнувший Юдину сотрудник полиции пришел к ней в больницу с цветами и извинился. «Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит», — объяснил он. Судя по кадрам ролика, забрало у силовика было поднято. Но пострадавшая его простила.

Впрочем, ее оперативно выписали. Однако она снова попала в больницу. А это время власти Лужского района, где живет Юдина с детьми, инициировали проверку условий проживания несовершеннолетней дочери и заинтересовались, почему сыновья не служили в армии.