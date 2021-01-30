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Пожилой разбойник с топором отобрал у старушки 240 000 рублей в Новосибирске

13:23 30.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Подозреваемого рецидивиста, уроженца Красноярского края, задержали в Бийске спустя два года после совершения преступления.

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Сотрудники полиции раскрыли разбой

Сотрудники полиции раскрыли разбой, совершенный в Новосибирске два года назад, сообщил в управлении МВД по Новосибирской области 30 января.

29 ноября 2019 года в полицию поступило сообщение о разбое, совершенном в отношении пожилой женщины.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками Отдела полиции № 6 «Октябрьский» УМВД России по городу Новосибирску, во взаимодействии с сотрудниками Управления Уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю, на территории Бийска установили и задержали 62-летнего уроженец Красноярского края. Ранее задержанный уже был судим за: мошенничество, незаконный оборот наркотических средств, грабеж.

Как установили полицейские, 29 ноября около 20.00 мужчина взломав дверной замок, проник в жилой дом по улице Бориса Богаткова города Новосибирска. Угрожая 89-летней женщине топором, завладел денежными средствами в сумме 240 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». В отношении фигуранта, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится расследование.

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