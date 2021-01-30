Замена водительского удостоверения по окончанию срока в 2021 году? Как теперь проходит и что нужно?

Самой распространенной причиной замены водительских удостоверений являются окончания сроков их действия. В правительственном постановлении № 1097, датированном 24 октября 2014 г., определено, что водительские права действительны на протяжении 10 лет с момента их получения.
Процедуру замены прав по истечению 10 лет существенно упростили в 2021 году, поскольку в России введена система электронного межведомственного документооборота. Гражданину Российской Федерации, который постоянно проживает на территории своего государства и обладает удостоверяющим личность документом, обратиться с заявлением о замене водительского удостоверения можно в любом городе.
Причины замены водительских удостоверений
Пунктом 35 правительственного постановления № 1097 «О выдаче водительских удостоверений», датированного 24 октября 2014 г., регламентирована необходимость обновления документов в таких случаях:
- истек срок действия;
- механическое повреждение;
- изменились персональные данные владельца;
- утеря или кража;
- открытие новой категории.
Важный момент! При истекшем сроке действия водительских прав езда за рулем автоматически приравнивается к управлению автотранспортом без удостоверения, за что предусмотрен штраф.
Сроки замены водительского удостоверения по окончанию срока в 2021 году
Прежде всего отметим, что для замены прав водителю необходимо оформить медицинскую справку. В целом процедура обновления удостоверения займет не более двух недель – все будет зависеть от того, насколько загружены ведомства, а также от наличия свободного времени у заявителя.
Заменить удостоверение по истечению 10 лет раньше срока можно, однако, водитель должен осознавать отсутствие выгоды. Дело в том, что в новом документе будет фигурировать срок действия не сразу после завершения предыдущего, а день, в который была получена обновленная карточка.
Список документов для замены водительского удостоверения по окончанию срока в 2021 году
Перечень документов, необходимых для замены водительских прав по истечению 10-летнего периода, выглядит так:
- паспорт гражданина России либо документ, которые его заменяет;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства либо право на временное пребывание;
- старое водительское удостоверение (при наличии);
- медицинская справка о прохождении водительской комиссии (форма № 003-В/у, утвержденная приказом Минздрава РФ № 344н, датированным 15 мая 2015 г.);
- квитанция об оплате госпошлины в размере 2000 рублей (этот момент регламентирован пп. 43.1 ст. 333.33 НК РФ);
- заявление о замене водительских прав.
Иногда требуется предоставить справку, которая подтверждает, что водителя не лишали прав. В законодательных актах информация о таковой отсутствует, однако, у представителей ведомства, в котором Вы будете оформлять новые права по истечению 10 лет, может возникнуть соответствующий вопрос.
Источник: Пронедра