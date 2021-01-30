Замена водительского удостоверения по окончанию срока в 2021 году? Как теперь проходит и что нужно?

В целом процедура обновления удостоверения займет не более двух недель – все будет зависеть от того, насколько загружены ведомства, а также от наличия свободного времени у заявителя.

Процедуру замены прав по истечению 10 лет существенно упростили

Самой распространенной причиной замены водительских удостоверений являются окончания сроков их действия. В правительственном постановлении № 1097, датированном 24 октября 2014 г., определено, что водительские права действительны на протяжении 10 лет с момента их получения.

Процедуру замены прав по истечению 10 лет существенно упростили в 2021 году, поскольку в России введена система электронного межведомственного документооборота. Гражданину Российской Федерации, который постоянно проживает на территории своего государства и обладает удостоверяющим личность документом, обратиться с заявлением о замене водительского удостоверения можно в любом городе.

Причины замены водительских удостоверений

Пунктом 35 правительственного постановления № 1097 «О выдаче водительских удостоверений», датированного 24 октября 2014 г., регламентирована необходимость обновления документов в таких случаях:

истек срок действия;

механическое повреждение;

изменились персональные данные владельца;

утеря или кража;

открытие новой категории.

Важный момент! При истекшем сроке действия водительских прав езда за рулем автоматически приравнивается к управлению автотранспортом без удостоверения, за что предусмотрен штраф.

Сроки замены водительского удостоверения по окончанию срока в 2021 году

Прежде всего отметим, что для замены прав водителю необходимо оформить медицинскую справку. В целом процедура обновления удостоверения займет не более двух недель – все будет зависеть от того, насколько загружены ведомства, а также от наличия свободного времени у заявителя.

Заменить удостоверение по истечению 10 лет раньше срока можно, однако, водитель должен осознавать отсутствие выгоды. Дело в том, что в новом документе будет фигурировать срок действия не сразу после завершения предыдущего, а день, в который была получена обновленная карточка.

Список документов для замены водительского удостоверения по окончанию срока в 2021 году

Перечень документов, необходимых для замены водительских прав по истечению 10-летнего периода, выглядит так:

паспорт гражданина России либо документ, которые его заменяет;

документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства либо право на временное пребывание;

старое водительское удостоверение (при наличии);

медицинская справка о прохождении водительской комиссии (форма № 003-В/у, утвержденная приказом Минздрава РФ № 344н, датированным 15 мая 2015 г.);

квитанция об оплате госпошлины в размере 2000 рублей (этот момент регламентирован пп. 43.1 ст. 333.33 НК РФ);

заявление о замене водительских прав.

Иногда требуется предоставить справку, которая подтверждает, что водителя не лишали прав. В законодательных актах информация о таковой отсутствует, однако, у представителей ведомства, в котором Вы будете оформлять новые права по истечению 10 лет, может возникнуть соответствующий вопрос.

Источник: Пронедра