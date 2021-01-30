Исчезла бесследно россиянка в Абхазии: Она отдыхала в Гаграх

Последний раз жительницу Нижнего Новгорода Елену Федотову видели в районе Жоэкварского ущелья Гагрского района 17 января.

Абхазия, Гагра Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту исчезновения жительницы Нижнего Новгорода Елены Федотовой, пропавшей 17 января, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.

Ранее МЧС Абхазии сообщало, что последний раз ее видели в районе Жоэкварского ущелья Гагрского района.

"Прокуратурой Гагрского района по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Федотова приехала в Абхазию на отдых и снимала жилье в Гагре.