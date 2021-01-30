Исчезла бесследно россиянка в Абхазии: Она отдыхала в Гаграх

Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту исчезновения жительницы Нижнего Новгорода Елены Федотовой, пропавшей 17 января, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.
Ранее МЧС Абхазии сообщало, что последний раз ее видели в районе Жоэкварского ущелья Гагрского района.
"Прокуратурой Гагрского района по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК Республики Абхазия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Федотова приехала в Абхазию на отдых и снимала жилье в Гагре.
В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела находится на контроле следственного управления генпрокуратуры Абхазии.