30.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Исчезла бесследно россиянка в Абхазии: Она отдыхала в Гаграх

15:33 30.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Последний раз жительницу Нижнего Новгорода Елену Федотову видели в районе Жоэкварского ущелья Гагрского района 17 января.
 

% name% title
Абхазия, Гагра
Прокуратура Гагрского района Абхазии возбудила уголовное дело по факту исчезновения жительницы Нижнего Новгорода Елены Федотовой, пропавшей 17 января, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.
Ранее МЧС Абхазии сообщало, что последний раз ее видели в районе Жоэкварского ущелья Гагрского района.
"Прокуратурой Гагрского района по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК Республики Абхазия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Федотова приехала в Абхазию на отдых и снимала жилье в Гагре.
В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела находится на контроле следственного управления генпрокуратуры Абхазии.
абхазия исчезла женщина нижний новгород уголовное дело Елена Федотова МЧС
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что могло случиться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пострадавшая от пинка омоновца Маргарита Юдина обратилась в СК. Ранее она простила полицейского
16:53 30-01-2021
Пострадавшая от пинка омоновца Маргарита Юдина обратилась в СК. Ранее она простила полицейского
Будут ли вводить доплаты за классное руководство в колледжах в 2021 году?
16:50 30-01-2021
Будут ли вводить доплаты за классное руководство в колледжах в 2021 году?
Смертность от коронавируса остается высокой в России. Но новых зараженных стало меньше за сутки на 30 января
16:34 30-01-2021
Смертность от коронавируса остается высокой в России. Но новых зараженных стало меньше за сутки на 30 января
Как получить золотую медаль в школе? Рособрнадзор рассказал
16:20 30-01-2021
Как получить золотую медаль в школе? Рособрнадзор рассказал
Полностью закрыла границы для иностранцев Чехия из-за коронавируса. Но есть исключения
16:16 30-01-2021
Полностью закрыла границы для иностранцев Чехия из-за коронавируса. Но есть исключения
БердскУмерших от коронавируса и зараженных за сутки на 30 января в Новосибирской области, посчитал оперштаб
15:58 30-01-2021
Умерших от коронавируса и зараженных за сутки на 30 января в Новосибирской области, посчитал оперштаб
Замена водительского удостоверения по окончанию срока в 2021 году? Как теперь проходит и что нужно?
15:50 30-01-2021
Замена водительского удостоверения по окончанию срока в 2021 году? Как теперь проходит и что нужно?
Как выросли после индексации выплаты и пособия семьям с детьми и другим россиянам с февраля 2021: Официальное постановление Мишустина
15:44 30-01-2021
Как выросли после индексации выплаты и пособия семьям с детьми и другим россиянам с февраля 2021: Официальное постановление Мишустина
Исчезла бесследно россиянка в Абхазии: Она отдыхала в Гаграх
15:33 30-01-2021
Исчезла бесследно россиянка в Абхазии: Она отдыхала в Гаграх
Какие улицы перекроют из-за предстоящих акций 31 января в Москве
15:25 30-01-2021
Какие улицы перекроют из-за предстоящих акций 31 января в Москве