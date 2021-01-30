Будут ли вводить доплаты за классное руководство в колледжах в 2021 году?

Президент России Владимир Путин поручил Правительству проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Проработать вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения, финансируемого из средств федерального бюджета, для педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих одновременно с педагогической работой кураторство (классное руководство) обучающихся», — говорится в перечне поручений главы государства по вопросам среднего профессионального образования.
Срок исполнения данного поручения — 15 марта текущего года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что специальная доплата в размере пяти тысяч рублей за работу классным руководителем установлена учителям школ с 1 сентября 2020 года по инициативе Путина. Все ранее назначенные региональные выплаты за классное руководство за педагогами также сохраняются.
Источник: ПГ