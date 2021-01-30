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Будут ли вводить доплаты за классное руководство в колледжах в 2021 году?

16:50 30.01.2021 Фото: pixabay
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Специальная доплата в размере пяти тысяч рублей за работу классным руководителем установлена учителям школ с 1 сентября 2020 года по инициативе Путина.

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Доплата в размере 5 тысяч рублей уже действует для школьных учителей

Президент России Владимир Путин поручил Правительству проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Проработать вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения, финансируемого из средств федерального бюджета, для педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих одновременно с педагогической работой кураторство (классное руководство) обучающихся», — говорится в перечне поручений главы государства по вопросам среднего профессионального образования.

Срок исполнения данного поручения — 15 марта текущего года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что специальная доплата в размере пяти тысяч рублей за работу классным руководителем установлена учителям школ с 1 сентября 2020 года по инициативе Путина. Все ранее назначенные региональные выплаты за классное руководство за педагогами также сохраняются.

Источник: ПГ

доплата классное руководство колледжи Владимир Путин
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