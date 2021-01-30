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Как выросли после индексации выплаты и пособия семьям с детьми и другим россиянам с февраля 2021: Официальное постановление Мишустина

15:44 30.01.2021 Фото: pixabay.com
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В России установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

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Индексация также коснется семейных выплат

С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров в субботу, 30 января.

Речь в том числе идёт о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснётся и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью.

С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

1 февраля 2021 выплаты индексация пособия Михаил Мишустин
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