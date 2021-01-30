Смертность от коронавируса остается высокой в России. Но новых зараженных стало меньше за сутки на 30 января

Выздоровели за последние 24 часа 24 502 человека. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 279 964 пациента.

Это на 1,07% меньше, чем днем ранее

За сутки в России умерли 512 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов — 72 697.

Выздоровели за последние 24 часа 24 502 человека. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 279 964 пациента. В России выявили 19 032 случая коронавируса за сутки на субботу, сообщили 30 января в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне в России зарегистрировали 19 238 новых случаев заболевания коронавирусом и 534 летальных исхода, связанных с COVID-19. Выписали 26 204 пациента.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил мнение, что февраль — март станут переломными моментами в борьбе с коронавирусом и пандемия начнёт отступать, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".