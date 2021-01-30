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Какие улицы перекроют из-за предстоящих акций 31 января в Москве

15:25 30.01.2021
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Также будут закрыты семь станций метро в центре столицы. Полиция вводит ограничения для пешеходов.

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Движение по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено для пешеходов, а центральные станции метро закроют в будущее воскресенье, 31 января, в связи с призывами к участию в несогласованных акциях. Об этом сообщается на сайте московского главка полиции.

"В связи с поступающими из средств массовой информации и сети интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января в центральной части Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов, - сообщили в ГУ МВД. - Кроме этого, с 08:00 часов будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город".

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции. В ведомстве предупредили об ответственности, вплоть до уголовной, за призывы и участие в несанкционированных митингах.

В пятницу Генпрокуратура также предупредила об уголовной ответственности за участие в митингах. Кроме того, в надзорном органе потребовали ограничить доступ к сайтам и страницам в соцсетях с призывами к участию в несогласованных акциях в выходные.

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