Кэти Топурия впервые показала новорожденного сына

Кети Топурия и Адам

Певица, вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия на своей странице в Instagram разместила снимок с новорожденным сыном.

Она написала, что очень сильно любит малыша.

«Я так тебя люблю», — оставила надпись под фото артистка.

Поклонники поздравили звезду с рождением сына и написали множество комплиментов.

«Счастья вам, милая Кэти!»; «Кетичка, поздравляю вас и всю вашу семью с новым счастьем, которое у вас появилось»; «Поздравляем! Такие красивые и счастливые»; «Красавица! Дай бог тебе и малышу здоровья», - оставили комментарии фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Напомним, в ноябре 2020 года Кети Топурия официально зарегистрировала свои отношения с предпринимателем Львом Деньговым, с которым она встречалась с 2018 года. Первым супругом певицы был предприниматель Лев Гейхман. Их брак длился четыре года. У бывших супругов есть общая дочь Оливия.

В четверг, 21 января, у Топурии родился сын. Малыша назвали Адам.

Источник: 7mednews.ru