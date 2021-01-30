Умерших от коронавируса и зараженных за сутки на 30 января в Новосибирской области, посчитал оперштаб

Всего в регионе от коронавируса умерли 1216 человек, зарегистрировано 32 118 случаев заражения, в том числе у 1807 детей, 29 558 пациентов выздоровели.

136 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба, на утро 30 января в Новосибирской области зарегистрировано 32 118 случаев коронавируса (+136 за сутки), в том числе у 1807 детей. 29 558 человек выздоровели (+228 за сутки).

Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 57 лет, 69 лет, 69 лет и женщины в возрасте 42 года, 65 лет, 70 лет, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1216 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 113 человек. На ИВЛ — 19 пациентов. Госпитализированы 18 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1460.

В больницы районов области госпитализированы 825 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом. Всего в Новосибирской области сделано 1188815 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2934 жителя региона, 92519 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки на субботу в Бердске выявили 8 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших достигло 1244.