Какой тюнинг автомобиля придется согласовывать с 2021 года?

Уходят времена безумного тюнинга

С 1 февраля любителям тюнинга станет сложнее строить машины «под себя». Любые изменения, даже переход на газобаллонное оборудование, отныне необходимо согласовывать. Заключение испытательной лаборатории занесут в специальный реестр. В подробностях разбирались «Известия».

Нет записи — нет разрешения

Новые правила проверки изменений в конструкцию изложены в ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». Изначально они должны были стать обязательными 1 июля 2019 года, однако срок перенесли сперва на год, а затем на 1 июля 2021-го. Этим летом новый ГОСТ уже точно вступит в силу. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Известиям», что для вступления поправок в силу все готово.

Главное нововведение — реестр Минэкономразвития, куда будут заноситься данные заключения испытательной лаборатории о возможности внесения изменений в конструкции автомобиля. Реестр заработает с 1 февраля 2021 года. Без наличия записи в реестре получить разрешение на тюнинг будет нельзя. Возможность покупки документов в лаборатории будет исключена.

За оформлением — во Владивосток

Нововведение создаст не только порядок, но и проблемы. Когда ГОСТ вступит в силу, автомобиль необходимо будет предоставлять в испытательную лабораторию. Прежде всего стоит отметить, что данный ГОСТ направлен на ввозимые на территорию РФ автомобили, а не находящиеся в эксплуатации транспортные средства.. Число испытательных лабораторий очень невелико: на всю страну их всего два десятка. Их много в Москве, достаточно во Владивостоке и минимальное количество в регионах. В большинстве городов нет ни одной лаборатории. В том случае, если специалисты лаборатории выдадут документы на машину из другого региона, компания получит огромные штрафы от Росаккредитации.

«Единичным транспортным средствам, которые впервые выпускаются в обращение на территории Таможенного союза, требуется приехать в лабораторию. Но это правило нецелесообразно распространять на уже эксплуатируемые автомобили. У нас есть Магадан, Якутия, Сахалин. Что, житель Камчатки поставит себе лебедку и фаркоп и поедет во Владивосток оформлять переоборудование? Да он потратит на транспортные расходы больше, чем на оборудование», — рассуждает руководитель столичной исследовательской лаборатории Юрий Пархоменко. По его словам, в правительстве рассматривают вопрос о возможности дистанционного осмотра транспортных средств, уже стоящих на учете.

Правила оценки изменят

Кроме того, НАМИ и Росстандарт разрабатывают новый ГОСТ, согласно которому будут изменены правила оценки безопасности автомобилей с измененной конструкцией и методы проверки единичных ТС. ГОСТ будет регламентировать, какие методы должен использовать специалист лаборатории при оценке автомобиля.