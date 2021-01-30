Названы суммы индексации выплат и пособий на детей и пенсионерам с 1 февраля 2021. А также новые получатели денег

Проиндексируют страховые выплаты работникам, которые пострадали в результате несчастного случая на производстве или получили профессиональное заболевание, а также пособие на погребение.

Пособия, которые получают граждане, увеличат автоматически — обращаться за перерасчётом никуда не нужно.

С 1 февраля увеличат единовременные и ежемесячные пособия на детей, страховые суммы для пострадавших из-за несчастных случаев на работе и выплаты, которые каждый месяц получает ряд льготников независимо от пенсии, в том числе инвалиды всех групп и ветераны. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 30 января соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Впервые в этом году проиндексируют недавно введённые федеральные выплаты людям, награждённым знаком «Житель осаждённого Севастополя».

Это следует из проекта постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных актов кабмина. Конкретные суммы, которые получат граждане, и случаи, когда единовременные выплаты начисляют полностью, а когда нет, — в материале «Парламентской газеты».

Родителям

В прошлом году социальные выплаты проиндексировали на 3 процента, в этом году их могут увеличить на 4,9 процента. Эта цифра соответствует уровню инфляции за 2020 год. Именно на столько выросли потребительские цены, посчитали в Росстате.

Необходимые суммы уже заложены в бюджет страны на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годов, сказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Он пояснил, что по закону при принятии бюджета берут за основу прогнозную инфляцию, чтобы понимать, сколько понадобится денег на социальные выплаты гражданам в наступающем году. А когда год заканчивается, подводят итоги и при необходимости корректируют цифры. Сейчас уже всё посчитано, и с 1 февраля пособия, которые получают граждане, увеличат автоматически — обращаться за перерасчётом никуда не нужно.

Согласно проекту постановления, суммы станут такими (округлены до рублей). Пособие при рождении ребёнка повысится с 18004 до 18886 рублей. Такая же выплата положена семье, которая усыновила или взяла ребёнка под опеку. Если же усыновить братьев и сестёр, ребёнка с инвалидностью либо старше 7 лет, перечислят повышенное пособие, которое с 1 февраля составит около 144 307 рублей вместо 137 566.

Беременным женщинам, которые встали на учёт в медорганизации на ранних сроках, выплатят 708 рублей, а беременной жене военнослужащего-призывника - 29 908 рублей. Ежемесячное пособие на ребёнка, чей отец служит по призыву, составит 12 817 рублей.

Вырастет и минимальная сумма, которую могут заплатить работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребёнком. Сейчас по закону перечисляют 40 процентов от среднего месячного заработка родителя за предыдущие два года, а если доход был слишком низким, назначают минимальный размер. Раньше он составлял 6752 рубля, а с 1 февраля станет 7083 рубля. Столько же заплатят неработающим людям, но они могут получать по своему выбору только одно пособие - на ребёнка или по безработице.

Ежемесячное пособие на детей, которые постоянно живут в Чернобыльской зоне, составит 3652 рубля до полуторагодовалого возраста, и 7305 рублей — на ребенка с полутора до 3 лет.

Инвалидам и ветеранам

На 4,9 процента вырастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), которые положены ряду категорий льготников на федеральном уровне - инвалидам, ветеранам, героям страны и другим. Эти пособия не связаны с пенсией — их начисляют независимо от того, является льготник пенсионером или нет.

Так, инвалиды I группы станут получать 4087 рублей в месяц, II группы и дети-инвалиды — 2919 рублей, а инвалиды III группы — 2337 рублей.

Ветеранам боевых действий будут ежемесячно перечислять по 5838 рубля, участникам Великой Отечественной войны — 4378 рублей, ветеранам боевых действий — 3212 рубля, а нетрудоспособным членам семей погибших или умерших людей из этих категорий — 1753 рубля.

В перечень категорий граждан, для которых будет произведена ежегодная индексация социальных выплат, включены и жители осаждённого Севастополя, которые получили право на федеральные выплаты с октября прошлого года, сказал «Парламентской газете» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По закону, разработанному депутатами и сенаторами и принятому в прошлом году, люди, награждённые знаком «Житель осаждённого Севастополя», получили статус ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь они имеют право на те же федеральные преференции, что и и граждане, награждённые знаками «Житель блокадного Ленинграда». Ежемесячная выплата для них составит с 1 февраля 3212 рубля в месяц.

Самые большие ЕДВ положены героям Советского Союза, России и полным кавалерам ордена Славы. С 1 февраля они будут получать по 68 835 рублей. Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы станут выплачивать по 50 756 рублей.

Также на 4,9 процента увеличат выплаты людям, пострадавшим из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

При этом есть один нюанс — в полную ежемесячную денежную выплату для каждой категории льготников входит денежный эквивалент набора социальных услуг. Эту часть выплачивают, если человек отказался от соцпакета, если же он пользуется предусмотренными льготами в натуральном выражении, её вычитают из ЕДВ. В соцпакет включены такие услуги: бесплатный проезд в пригородном транспорте, оплата проезда к месту лечения, путёвки в санаторий при наличии медицинских показаний, бесплатные медицинские изделия и лекарства. Их денежный эквивалент с 1 февраля составит 1211,65 рубля для всех льготников. Например, если инвалид II группы откажется от набора услуг, он будет получать ЕДВ в размере 2783 рубля в месяц, а если захочет получить протез и съездить в санаторий за счёт государства, то вычитать станут по 1628 рублей. Чтобы отказаться от набора соцуслуг, надо обратиться в Пенсионный фонд.

Пострадавшим на работе

Также проиндексируют страховые выплаты работникам, которые пострадали в результате несчастного случая на производстве или получили профессиональное заболевание. Максимальная сумма единовременной выплаты по обязательному страхованию с 1 февраля составит 108 601 рубль, но конкретный платёж зависит от степени утраты пострадавшим трудоспособности, которую устанавливает учреждение медико-социальной экспертизы. Таким образом рассчитывают и ежемесячную страховую выплату. В 2021 году она не сможет быть больше чем 83 503 рубля.

Кроме этого, проиндексируют единовременное пособие на погребение, которое положено родственникам умерших не работавших пенсионеров. Оно составит 6425 рублей.