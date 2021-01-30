"Регион скорбит": По 12 погибшим в жутком ДТП под Самарой объявлен траур

Ульяновский губернатор Сергей Морозов объявил 31 января днём траура по погибшим в страшном ДТП под Самарой. Жертвами аварии стали двенадцать человек, десять из которых — из Ульяновской области.

— Большинство жертв этой ужасной аварии — жители посёлков Репьёвка, Крупозавод, Красносельск. Десять наших земляков погибли, пятеро получили серьёзные травмы и находятся в Сызранской ЦГБ. Наш регион скорбит, — написал Морозов в " Инстаграме ".

Глава региона выразил глубочайшие соболезнования родным погибших в смертельном ДТП. Он пообещал, что семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", страшное ДТП произошло в Сызранском районе Самарской области. По неустановленным пока причинам, полуприцеп фуры занесло, в результате чего он столкнулся с микроавтобусом. В результате погибло двенадцать человек, ещё одиннадцать находятся в реанимации.