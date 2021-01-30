Проверки управляющих компаний и ТСЖ возобновила в Бердске госжилинспекция

Жилинспекция Новосибирской области возобновила проверки управляющих компаний и ТСЖ. В 2020 году на них действовал мораторий из-за пандемии коронавируса.
Теперь рейды проводят ежедневно. Замгубернатора Сергей Семка на заседании 29 января поручил проконтролировать, как очищают дворы и кровли многоэтажных домов от снега в населенных пунктах региона.
Рейды по осмотру придомовых территорий, крыш и козырьков проходят во всех районах Новосибирска, а также в Искитиме, Бердске, Линево по просьбе жителей. Госжилинспекция уже осмотрела 900 домов, было выдано почти 300 предупреждений.
В связи с потеплением и резким перепадом температур всем управляющим компаниям рекомендовано оперативно очистить крыши от снега, чтобы предотвратить образование наледи и сосулек, особое внимание поручено уделить ветхим постройкам.
Да,жэу УЮТ,пока 2-3 раза не позвонишь,ничего не делают по заявкам. Делала в конце декабря по Карла Маркса 53 поставить пружину хорошую на дверь тамбурной двери,вот уже месяц,а никто не пришёл, звонить второй раз ни стали,надоело. А с подъездных козырьков вообще снег не убирают,за всю зиму сколько там снега!?