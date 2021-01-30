Проверки управляющих компаний и ТСЖ возобновила в Бердске госжилинспекция

Рейды по осмотру придомовых территорий, крыш и козырьков проходят в Бердске по просьбе жителей.

В связи с потеплением, особо актуальна проблема снега и появление сосулек на крышах

Жилинспекция Новосибирской области возобновила проверки управляющих компаний и ТСЖ. В 2020 году на них действовал мораторий из-за пандемии коронавируса.

Теперь рейды проводят ежедневно. Замгубернатора Сергей Семка на заседании 29 января поручил проконтролировать, как очищают дворы и кровли многоэтажных домов от снега в населенных пунктах региона.

Рейды по осмотру придомовых территорий, крыш и козырьков проходят во всех районах Новосибирска, а также в Искитиме, Бердске, Линево по просьбе жителей. Госжилинспекция уже осмотрела 900 домов, было выдано почти 300 предупреждений.

В связи с потеплением и резким перепадом температур всем управляющим компаниям рекомендовано оперативно очистить крыши от снега, чтобы предотвратить образование наледи и сосулек, особое внимание поручено уделить ветхим постройкам.