За что КГБ платил Ванге 200 рублей в месяц?

Памятник Ванге, Болгария

Большинство громких предсказаний слепой бабушки не сбылось... но её имя уже давно превратилось в коммерческий бренд, далёкий от реальной личности.

Провидица из Болгарии Вангелия Гуштерова популярна в России ещё со времён Советского Союза. До такой степени, что многие люди, желая сказать «предсказываю», говорят — «вангую». Она умерла 25 лет назад, но вокруг её имени по-прежнему ведутся отчаянные споры. Сторонники объявляют бабушку настоящей ясновидицей, предсказавшей катастрофу на АЭС Фукусимы, распад СССР и гражданскую войну в Сирии. Противники же считают Вангу шарлатанкой, опытной авантюристкой, прекрасно игравшей на чувствах своих посетителей, включая и генсека компартии Болгарии Тодора Живкова. Так кем же всё-таки была Ванга, которой на днях исполнилось бы 110 лет: ловким махинатором или обладательницей сверхъественного дара? Ответить на этот вопрос пытается обозреватель «АиФ», в своё время посетивший Петрич — родной город Ванги.

Продукт пиара

Вот уж кто должен обожать Вангу, так это её родственники и окружение. Благодаря безумному количеству паломников деньги на старушке зарабатывают до сих пор. Вход в двухэтажный особняк провидицы стоит 1 евро (93 руб.), и от желающих отбоя нет. Слепая бабушка — теперь бренд: она красуется на магнитах, футболках, календарях... «Ванга — это наша нефть», — шутят жители Петрича. При жизни сама Ванга вообще не интересовалась своими доходами, зато вокруг неё кормилось фантастическое количество людей. Провести к ясновидице без очереди, добиться благоприятного прогноза, сфотографироваться рядом стоило немалых денег. Подручные «звезды» охотно распускали слухи о чудесах и точности видений Ванги. Чем больше визитёров приедет — тем больше можно заработать. Как заявлял ныне покойный майор болгарского КГБ Николай Стойчев, в 1967 г. бабушку оформили как госслужащую с зарплатой 200 левов (1 лев был равен 1 советскому рублю) в месяц. «Болгарин за аудиенцию с ней платил 10 левов, а иностранец — 50 долл. США, — утверждал Стойчев. — Случай уникальный — представьте: в СССР взяли бы юродивого или монаха на официальную должность?»

Лидер Болгарии Тодор Живков посетил Вангу, переодевшись в обычного туриста, — и был шокирован, насколько точно она рассказала о его прошлом: «Твоих друзей убили, ты скрывался в подвале». Майор Николай Стойчев указывал — все «сенсации» заранее предоставил помощникам Ванги председатель болгарского КГБ Ангел Солаков. В дальнейшем это превратилось в систему. Гость приезжал в Петрич (Ванга принимала посетителей в близлежащем селе Рупите), останавливался в гостинице. И официанты в ресторане, и горничные, и остальной персонал отеля пытались заговорить с ним и задавали вопросы: «А сами вы откуда? Женаты, дети есть? Кто ваши мама и папа?» Все данные передавались окружению Ванги, и ясновидица затем поражала знанием деталей жизни гостя. Стойчев полагал: «Несомненно, дар у Ванги был... она умела угадывать. В целом же бабушка — продукт пиар-технологий, вокруг неё всегда было больше слухов и преувеличений, нежели правды». С этим согласны даже люди, долго работавшие с Вангой: например, экс-помощница ясновидящей Елена Милчева. Она утверждает, что 99% информации о провидице — сказки. «Бабушка не предсказывала дату смерти Сталина. Она не говорила о распаде СССР (такое в принципе было запрещено), войне в Сирии или о Фукусиме — Ванга не знала, где они находятся. Аудиозаписи во время предсказаний делать запрещалось, поэтому сейчас люди выдумывают сенсации кто во что горазд».

«Умрёшь — станешь конём»

Село Рупите, служившее резиденцией Ванги, переполнено туристами. Огромное количество людей посещает храм, который бабушка построила на свои деньги. Правда, здание не освящено: у православной церкви осторожное отношение к ясновидице. Ведь Ванга верила в реинкарнацию и сообщала посетителям, что после смерти те превратятся в коров и лошадей. Помимо храма святой Пятницы (куда идёшь по мосту, сквозь бамбуковую рощу) тут и часовня святой Параскевы (рядом, вопреки её завещанию, похоронена сама Ванга), и домик для приёма посетителей, и магазин сувениров, и минеральные бассейны, и гигантский, выложенный камнем крест на горе. К могиле ясновидицы народ приносит воду в термосах — «заряжать». Охрана заряжателей гоняет. Масса людей приезжает провести ночь-другую в спальных мешках, чтобы обрести «энергию Ванги» и попросить исполнения желаний. Кстати, среди гостей самих болгар меньшинство. Основной поток — из республик бывшего СССР. Наши соотечественники приезжают сюда чуть ли не как в Иерусалим, «поклониться святой земле», — обмолвились мне две старушки. Воистину сериалы о Ванге на российском ТВ сделали своё дело.

— Ванга — успешный коммерческий проект Болгарии, — считает журналист Василь Стоянов. — С 1967 по 1991 г. она заработала для государства 10 млн долл. Однако Вангу держали в ежовых рукавицах — когда у неё нашли 90 тыс. левов, разразился скандал, накопления конфисковали. Возможно, поэтому её посещали приступы раздражения. Бабушка не брала в руки денег — ей покупали продукты, оплачивали расходы за свет и газ. Её использовали, чтобы пророчица давала нужным людям нужные предсказания: «срочно уйди в отставку, чтобы сохранить здоровье». Так спецслужбы Болгарии умело манипулировали и министрами правительства, и чиновниками попроще.

«Ты демон, уходи!»

У российских паломников, лично видевших Вангу, мнение о ней сложилось специфическое. «Я посещала Вангу в 1994 г., — рассказывает Ирина Вальская из Иркутска. — Она великая целительница, дала мне лекарство из трав, и оно меня спасло — хотя моё сердце почти не работало. Но вот предсказания... Ванга мне говорит: «Ты из Москвы, твоему сыну 20 лет». Я растерянно отвечаю: «У меня дочь...» Старушка замолкла, а стоящие рядом подручные заорали, чтобы я «убиралась вон». Роман из Нижнего Новгорода вспоминает: ещё подростком он приехал в Рупите вместе с отцом. «Ванга психованная была очень. Человек подойдёт, бабушка — ему: „Ты демон, не приму тебя, уходи!“ Произносила слова сумбурно: „В тот город не езди, там смерть“ или „Тебя скоро удача ждёт“. Моё мнение — она не шарлатанка, Ванга искренне верила в свои видения. Другой вопрос: что ей виделось и почему? На меня она даже смотреть не стала: „Через год приезжайте“. А билет на самолёт кучу денег стоил! Отец начал возмущаться — нас выставили из дома, толпа камни вслед кидала, кричала: „Бесы! Свиньи!“ Еле ноги унесли. Потом я снова приехал, уже взрослым, поклониться её могиле. Почему? Знаете, ведь в Ванге была какая-то мистика. Человек не от мира сего. Да, нервная... Но её испортили популярность и толпы посетителей. В таких условиях кто угодно зазвездится».

Провидческий дар у Вангелии Гуштеровой появился после того, как в возрасте 12 лет девочку унесло ураганом за сотни метров: она спаслась чудом, её нашли заваленной ветками и с засыпанными песком глазами. Зрение спасти не удалось. Кем же являлась Ванга на самом деле? Ясно одно: она не обманывала посетителей специально и не зарабатывала на этом. Однако превращение мистики в конвейер с ширпотребом на службе болгарского государства убили в ней ясновидицу. Десятки её предсказаний не сбылись — но люди об этом не думают. Всем очень нравится миф.

Источник: АиФ