Умерла певица Sophie. Ей было 34 года

Sophie (Софи Ксеон) © Matt Winkelmeyer/Getty Images for Coachella

Софи, шотландский музыкант, номинированный на премию Грэмми, чьи высокоинтенсивные электронные произведения раздвинули границы поп-музыки 21-го века, умерла в возрасте 34 лет, пишет https://www.theguardian.com.

Руководство Софи подтвердило Guardian, что художник умерла около 4 часов утра дома в Афинах «в результате внезапного инцидента. В настоящее время нашим приоритетом является уважение и конфиденциальность семьи. Мы также просим уважать ее фанатов и с осторожностью относиться к конфиденциальному характеру этих новостей».

В заявлении говорится, что продюсер был «пионером нового звучания, одним из самых влиятельных артистов за последнее десятилетие. Не только за гениальное производство и творчество, но и за достигнутый посыл и заметность. Икона освобождения ».

Британский лейбл Софи Transgressive добавил: «Верная своей духовности, она поднялась наверх, чтобы посмотреть на полнолуние, но случайно поскользнулась и упала. Она всегда будет с нами ».

Софи Ксеон родилась и выросла в Глазго и выпустила дебютный сингл Nothing More to Say в 2013 году. Софи вышла на широкую публику, выпустив еще один релиз в том же году, Bipp, а в 2015 году была выпущена серия известных синглов для Product.

В 2018 году был выпущен дебютный альбом Oil of Every Pearl's Un-Insides, который был номинирован на Грэмми как лучший танцевальный / электронный альбом и стал одним из лучших релизов года в любом жанре. The Guardian писала: «Софи создала по-настоящему оригинальный звук и использует его, чтобы преодолеть крайности ужаса, печали и удовольствия».

Свежесть постановок, наполненная поп-музыкой и трансом, но с резкими индустриальными штрихами, привела к тому, что Мадонна ухаживала за Софи и стала соавтором ее сингла 2015 года Bitch I'm Madonna. Софи также сотрудничала с рэпером Винсом Стейплсом, инди-дуэтом Let's Eat Grandma, поп-певцами Чарли XCX, Ким Петрас и другими.

Софи была трансгендером и обсуждала гендерную идентичность в интервью журналу Paper в 2018 году, сказав: «Транснесс берет на себя управление, чтобы привести ваше тело в большее соответствие с вашей душой и духом, чтобы эти двое не боролись друг с другом и изо всех сил пытались выжить ... Это означает, что вы не мать или отец - вы человек, который смотрит на мир и чувствует мир». Команда Софи сказала, что при описании артиста не следует использовать местоимения.

Среди тех, кто воздал должное, была Кристина и Королевы, которые сказали, что Софи была «звездным продюсером, провидцем, ориентиром. Она восстала против узкого, нормативного общества, явившись абсолютным триумфом как художница, так и как женщина. Не могу поверить, что она ушла. Мы должны чтить и уважать ее память и наследие. Берегите пионеров ».