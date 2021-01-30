30.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Умерла певица Sophie. Ей было 34 года

20:45 30.01.2021 Фото: © Matt Winkelmeyer/Getty Images for Coachella
0

Кандидат на премию Грэмми из Глазго работал с Мадонной, Чарли XCX и другими.

% name% title
Sophie (Софи Ксеон) © Matt Winkelmeyer/Getty Images for Coachella
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Умерла певица Sophie. Ей было 34 годаСМИ: Погиб в Сирии 30-летний спецназовец ГРУ Михаил КлименцовЕщё 678 новостей

Софи, шотландский музыкант, номинированный на премию Грэмми, чьи высокоинтенсивные электронные произведения раздвинули границы поп-музыки 21-го века, умерла в возрасте 34 лет, пишет https://www.theguardian.com.

Руководство Софи подтвердило Guardian, что художник умерла около 4 часов утра дома в Афинах «в результате внезапного инцидента. В настоящее время нашим приоритетом является уважение и конфиденциальность семьи. Мы также просим уважать ее фанатов и с осторожностью относиться к конфиденциальному характеру этих новостей».

В заявлении говорится, что продюсер был «пионером нового звучания, одним из самых влиятельных артистов за последнее десятилетие. Не только за гениальное производство и творчество, но и за достигнутый посыл и заметность. Икона освобождения ».

Британский лейбл Софи Transgressive добавил: «Верная своей духовности, она поднялась наверх, чтобы посмотреть на полнолуние, но случайно поскользнулась и упала. Она всегда будет с нами ».

Софи Ксеон родилась и выросла в Глазго и выпустила дебютный сингл Nothing More to Say в 2013 году. Софи вышла на широкую публику, выпустив еще один релиз в том же году, Bipp, а в 2015 году была выпущена серия известных синглов для Product.

В 2018 году был выпущен дебютный альбом Oil of Every Pearl's Un-Insides, который был номинирован на Грэмми как лучший танцевальный / электронный альбом и стал одним из лучших релизов года в любом жанре. The Guardian писала: «Софи создала по-настоящему оригинальный звук и использует его, чтобы преодолеть крайности ужаса, печали и удовольствия».

Свежесть постановок, наполненная поп-музыкой и трансом, но с резкими индустриальными штрихами, привела к тому, что Мадонна ухаживала за Софи и стала соавтором ее сингла 2015 года Bitch I'm Madonna. Софи также сотрудничала с рэпером Винсом Стейплсом, инди-дуэтом Let's Eat Grandma, поп-певцами Чарли XCX, Ким Петрас и другими.

Софи была трансгендером и обсуждала гендерную идентичность в интервью журналу Paper в 2018 году, сказав: «Транснесс берет на себя управление, чтобы привести ваше тело в большее соответствие с вашей душой и духом, чтобы эти двое не боролись друг с другом и изо всех сил пытались выжить ... Это означает, что вы не мать или отец - вы человек, который смотрит на мир и чувствует мир». Команда Софи сказала, что при описании артиста не следует использовать местоимения.

Среди тех, кто воздал должное, была Кристина и Королевы, которые сказали, что Софи была «звездным продюсером, провидцем, ориентиром. Она восстала против узкого, нормативного общества, явившись абсолютным триумфом как художница, так и как женщина. Не могу поверить, что она ушла. Мы должны чтить и уважать ее память и наследие. Берегите пионеров ».

Модель и активистка Манро Бергдорф сказала, что она «убита горем», добавив: «Наше сообщество потеряло икону, первооткрывателя и дальновидный яркий свет».

певица смерть Sophie. Софи Ксеон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Слушали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днем без Интернета 2021 классные поздравления для каждого 31 января
22:00 30-01-2021
С Днем без Интернета 2021 классные поздравления для каждого 31 января
Второе уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам 31 января на незаконных митингах в Новосибирске возбудил СКР
21:57 30-01-2021
Второе уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам 31 января на незаконных митингах в Новосибирске возбудил СКР
Повторное заражение коронавирусом: симптомы и что же происходит с организмом
21:52 30-01-2021
Повторное заражение коронавирусом: симптомы и что же происходит с организмом
Повышается тариф «Платон»: какие еще законы изменят жизнь россиян с 1 февраля 2021
21:40 30-01-2021
Повышается тариф «Платон»: какие еще законы изменят жизнь россиян с 1 февраля 2021
Приметы о посуде: Что нужно знать, чтобы не навлечь на себя и семью беду
21:30 30-01-2021
Приметы о посуде: Что нужно знать, чтобы не навлечь на себя и семью беду
Мат и соцсети с 1 февраля 2021: что нового?
21:18 30-01-2021
Мат и соцсети с 1 февраля 2021: что нового?
Аркадий Ротенберг: "дворец Путина" в Геленджике - мой 4
21:04 30-01-2021
Аркадий Ротенберг:
С Днём ювелира 2021 сердечные поздравления в блестящий профессиональный праздник
21:00 30-01-2021
С Днём ювелира 2021 сердечные поздравления в блестящий профессиональный праздник
Умерла певица Sophie. Ей было 34 года
20:45 30-01-2021
Умерла певица Sophie. Ей было 34 года
Ретроградный Меркурий 30 января 2021: что неожиданного он принес в жизнь людей в этот сложный и безмерно опасный день
20:34 30-01-2021
Ретроградный Меркурий 30 января 2021: что неожиданного он принес в жизнь людей в этот сложный и безмерно опасный день