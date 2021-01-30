30.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Недвижимость / Общество

Аркадий Ротенберг: "дворец Путина" в Геленджике - мой

21:04 30.01.2021 Фото: Скрин
4 2

Дом на мысе Идокопас принадлежит Аркадию Ротенбергу. Подробности в интервью нашего главреда.


Вы точно этого ждали. Ладно, не будем тянуть — мы знаем, чей это дворец в Геленджике.

29 января  Mash опубликовал видео с прогулкой по самой обсуждаемой стройке интернета и попросил отозваться владельца этого великолепия. И он отозвался. Дом на мысе Идокопас принадлежит Аркадию Ротенбергу. Подробности в интервью  главреда Mash. Смотрите видео.

дворец Путина в Геленджике Аркадий Ротенберг
Мнение читателей
1
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Успокоятся?

Аноним, 30 января 2021 21:32
Ну конечно,теперь все удовлетворены.Заслуженный человек,гордость родины,так много для неё сделавший.Вспомните его вклад в "величие страны"?напомните,если не затруднит хотя бы пару "великих подвигов".
Аноним, 30 января 2021 21:39
Если честно, то надоели уже все эти крысиные расследования, искусственное возбуждение ненависти, как-будто никто не знает о возможностях современной российской элиты. Я скажу даже больше - воруют триллионами и подобных замков по стране сотни.
Если по каждому из подобных поводов мы будем выходить и вступаться за каждого выскочку, наподобие Навального, то у нас людского ресурса не хватит.
-------------------------
Из-за всех этих тупых промоушенов с Навальным нам сейчас напихают столько запретов из Думы, что мы не сможем выйти на митинг и из-за по-настоящему насущных народных проблем! Навальный для русского народа - "никто" и звать его "никак"!
Аноним, 30 января 2021 21:49
Теперь Дважды герой!
Поросёнок Пётр, 30 января 2021 21:53
7 утра, офис Ротенберга, звонок.
Алло, Аркадий Романович, это Владимир Владимирович.
Дело такое, Аркаша, мы с тобой с 64 года дружим, кем бы ты был без меня? Тренером по дзюдо в районном ДСЮШ вот, то-то и оно, выручай родной, короче, дворец теперь твой!
Кааак Владимир Владимирович? Ну, мы же, это, это, мы же все это, как бы для вас с Алиной Маратовной?
Ничего не знаю Аркаша, теперь это твоя проблема, надо было охрану лучше устраивать, у тебя там дроны летают чёрт побери, для кого бесполётную зону сделали? И с плесенью надо было лучше бороться, одни проблемы от тебя на мою голову, сейчас к тебе наши "журналисты" приедут, так, что сам знаешь что делать.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днем без Интернета 2021 классные поздравления для каждого 31 января
22:00 30-01-2021
С Днем без Интернета 2021 классные поздравления для каждого 31 января
Второе уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам 31 января на незаконных митингах в Новосибирске возбудил СКР
21:57 30-01-2021
Второе уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам 31 января на незаконных митингах в Новосибирске возбудил СКР
Повторное заражение коронавирусом: симптомы и что же происходит с организмом
21:52 30-01-2021
Повторное заражение коронавирусом: симптомы и что же происходит с организмом
Повышается тариф «Платон»: какие еще законы изменят жизнь россиян с 1 февраля 2021
21:40 30-01-2021
Повышается тариф «Платон»: какие еще законы изменят жизнь россиян с 1 февраля 2021
Приметы о посуде: Что нужно знать, чтобы не навлечь на себя и семью беду
21:30 30-01-2021
Приметы о посуде: Что нужно знать, чтобы не навлечь на себя и семью беду
Мат и соцсети с 1 февраля 2021: что нового?
21:18 30-01-2021
Мат и соцсети с 1 февраля 2021: что нового?
Аркадий Ротенберг: "дворец Путина" в Геленджике - мой 4
21:04 30-01-2021
Аркадий Ротенберг:
С Днём ювелира 2021 сердечные поздравления в блестящий профессиональный праздник
21:00 30-01-2021
С Днём ювелира 2021 сердечные поздравления в блестящий профессиональный праздник
Умерла певица Sophie. Ей было 34 года
20:45 30-01-2021
Умерла певица Sophie. Ей было 34 года
Ретроградный Меркурий 30 января 2021: что неожиданного он принес в жизнь людей в этот сложный и безмерно опасный день
20:34 30-01-2021
Ретроградный Меркурий 30 января 2021: что неожиданного он принес в жизнь людей в этот сложный и безмерно опасный день