Аркадий Ротенберг: "дворец Путина" в Геленджике - мой

Вы точно этого ждали. Ладно, не будем тянуть — мы знаем, чей это дворец в Геленджике.
29 января Mash опубликовал видео с прогулкой по самой обсуждаемой стройке интернета и попросил отозваться владельца этого великолепия. И он отозвался. Дом на мысе Идокопас принадлежит Аркадию Ротенбергу. Подробности в интервью главреда Mash. Смотрите видео.
Если по каждому из подобных поводов мы будем выходить и вступаться за каждого выскочку, наподобие Навального, то у нас людского ресурса не хватит.
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Из-за всех этих тупых промоушенов с Навальным нам сейчас напихают столько запретов из Думы, что мы не сможем выйти на митинг и из-за по-настоящему насущных народных проблем! Навальный для русского народа - "никто" и звать его "никак"!
Алло, Аркадий Романович, это Владимир Владимирович.
Дело такое, Аркаша, мы с тобой с 64 года дружим, кем бы ты был без меня? Тренером по дзюдо в районном ДСЮШ вот, то-то и оно, выручай родной, короче, дворец теперь твой!
Кааак Владимир Владимирович? Ну, мы же, это, это, мы же все это, как бы для вас с Алиной Маратовной?
Ничего не знаю Аркаша, теперь это твоя проблема, надо было охрану лучше устраивать, у тебя там дроны летают чёрт побери, для кого бесполётную зону сделали? И с плесенью надо было лучше бороться, одни проблемы от тебя на мою голову, сейчас к тебе наши "журналисты" приедут, так, что сам знаешь что делать.