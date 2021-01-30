Аркадий Ротенберг: "дворец Путина" в Геленджике - мой

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Вы точно этого ждали. Ладно, не будем тянуть — мы знаем, чей это дворец в Геленджике.

29 января Mash опубликовал видео с прогулкой по самой обсуждаемой стройке интернета и попросил отозваться владельца этого великолепия. И он отозвался. Дом на мысе Идокопас принадлежит Аркадию Ротенбергу. Подробности в интервью главреда Mash. Смотрите видео.