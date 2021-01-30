Мат и соцсети с 1 февраля 2021: что нового?



Мат в соцсетях объявили вне закона

Вступающий в силу закон призван оградить российских пользователей от нецензурной брани, детской порнографии, призывов к массовым беспорядкам и рекламы алкоголя, наркотиков и интернет-казино, которую сегодня нередко можно встретить соцсетях. Их владельцы должны самостоятельно блокировать противоправный контент, а за неисполнение этой обязанности предусмотрены штрафы до восьми миллионов рублей.

Новый закон как моральная декларация о правилах жизни в Сети



Под ограничение попадают и публикации в Сети, выражающие явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти.

Согласно ранее принятым поправкам в КоАП, штрафные санкции за неудалённую противоправную информацию составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для физических лиц и от 400 тысяч до 800 тысяч для должностных лиц. На юридическое же лицо может быть наложен штраф от 3 миллионов до 8 миллионов рублей.

Игнорирование требований об удалении противоправной информации обернётся штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч, для должностных лиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей, для юрлиц — от 1/10 до 1/5 совокупного размера годовой выручки. При этом минимальную планку предлагается установить на отметке восемь миллионов рублей.

Однако штрафы распространяются лишь на некоторые разновидности контента. В комментарии «Парламентской газете» один из авторов поправок, депутат Сергей Боярский подчеркнул, что закон, хотя и предписывает удалять и блокировать посты с нецензурной бранью, но санкций за этот вид нарушений не предусматривает.

Депутат Боярский обратил внимание, что кардинальных изменений с 1 февраля не произойдёт — ведь и до появления закона многие соцсети самостоятельно вводили правила поведения и санкции для пользователей за использование нецензурной брани.

По его словам, законодатели поддерживают стремление соцсетей бороться с дискриминационным и противоправным контентом. Закон же здесь представляет собой политическую и нравственную декларацию государства в этой сфере.

Аналогичным образом оценил закон и глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению попыток вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. По его словам, несмотря на серьёзность санкций, смысл не в том, чтобы «всех и вся» заблокировать. Цель — создать в пространстве социальных сетей ограничения, определённые законом пределы и нормы, соответствующие нормам цивилизованного общества.

«Эти положения носят скорее моральный характер и побуждают соцсети следить за атмосферой на своих площадках. Это шаг по направлению к цивилизованному регулированию соцсетей. Мы хотим вывести взаимодействие сетей, регуляторов и пользователей на новый уровень — повысить качество реакции сетей на обращения их пользователей с жалобами на контент, который носит оскорбительный или противоправный характер. Я считаю, что именно сами площадки должны и будут следить за происходящим у себя внутри. Никакие другие механизмы, и уж тем более судебные, тут неприменимы», — отметил Сергей Боярский.

По его словам, работа в этом направлении будет продолжена, и в дальнейшем предметом внимания законодателей станут вопросы защиты репутации граждан, их чести и достоинства, которым наносится ущерб публикациями в соцсетях. Ряд инициатив в этой области может быть внесён в Госдуму к сентябрю этого года.

Соцсети прописали в законодательстве

Важным моментом в законе стало появление в праве самого определения социальных сетей.

«У нас соцсети есть, а их упоминания в законодательстве нет. И регулировать их деятельность с правовой точки зрения невозможно. Закон этот пробел устраняет — вводится определение, что такое соцсети», — пояснил «Парламентской газете» сенатор Андрей Климов.

Согласно закону, под это определение подпадают интернет-ресурсы с посещаемостью свыше 500 тысяч пользователей, которые находятся на территории России. Такие сайты будут вносить в специальный реестр Роскомнадзора, а сами владельцы ресурсов будут обязаны разместить на своих страницах правила пользования и счётчики пользователей. Отслеживать содержание и блокировать доступ к противоправной информации администрации соцсетей и ресурсов будут самостоятельно.

В тех случаях, когда это невозможно или когда администраторы соцсети не могут самостоятельно определить, подпадает ли контент под критерии закона, они должны ограничить доступ к материалам и обратиться в Роскомнадзор.

Если же авторы постов сочтут, что их материалы ограничены незаконно, то в законе прописана возможность граждан обратиться к администрации сети и в Роспотребнадзор для снятия блокировки с публикаций.