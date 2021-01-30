Повышается тариф «Платон»: какие еще законы изменят жизнь россиян с 1 февраля 2021

Таким образом, проезд по федеральным трассам возрастет в цене на 14 копеек: то есть до 2,34 рубля за километр. Полученные средства направят на капитальный ремонт федеральных дорог.

Цены на хлеб стабилизируют тарифной квотой

С 1 февраля на 4,9 процента будут повышены различные социальные выплаты. Размер увеличения рассчитан, исходя индекса потребительских цен за прошлый год, пишет ПГ.

1 февраля. Повышаются пособия и единовременные денежные выплаты

На 4,9 процента будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации.

Речь, в частности, идёт о детских пособиях и ежемесячной денежной выплате, которую получают инвалиды, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и некоторые другие категории льготников.

Повышение касается единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребёнка; ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет; пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву; выплаты на ребёнка, проживающего в чернобыльской зоне от рождения до полутора лет.

Коэффициент повышения определён, исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен.

1 февраля. Паевые инвестиционные фонды заработают по новым нормам

Правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) начнёт устанавливать Центробанк.

Кроме денег, в доверительное управление можно будет передать и другое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией, если такая возможность установлена правилами доверительного управления фондом.

Пайщики биржевых паевых инвестиционных фондов и вкладчики ПИФов, доступных только для квалифицированных инвесторов, при погашении паёв смогут получать не только деньги, но и другое имущество в составе фонда. В частности, речь идёт о недвижимости.

1 февраля. Повышается тариф «Платон»

Индексацию платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения большегрузами, будут рассчитывать, исходя из фактического изменения индекса потребительских цен с 15 ноября 2015 по декабрь 2020 года включительно.

Таким образом, проезд по федеральным трассам возрастет в цене на 14 копеек: то есть до 2,34 рубля за километр. Полученные средства направят на капитальный ремонт федеральных дорог.

1 февраля. Промышленную безопасность станут контролировать тщательней

Стартует эксперимент по внедрению системы дистанционного контроля промышленной безопасности. Он продлится до 31 декабря 2022 года.

Цель ноу-хау — перевести в электронный вид обязательную документацию, которую ведут организации в бумажном виде, а также её заполнение в личном кабинете в новой системе. Программа будет анализировать эту информацию и при необходимости выдаст сведения об ошибках. Таким образом, организации смогут, не дожидаясь прихода инспектора, самостоятельно проверить документы и исправить нарушения.

Кроме того, новая система будет в онлайн-режиме обрабатывать и передавать в контролирующие органы информацию о технологических процессах, состоянии противоаварийных систем и возможных рисках возникновения опасных ситуаций.

Для участия в эксперименте организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, могут подать заявку в Ростехнадзор и заключить с ведомством соглашение о применении системы дистанционного контроля.

2 февраля. Арбитражных управляющих в делах о банкротстве аккредитуют по-новому

Начнут действовать новые условия аккредитации Фондом защиты прав дольщиков арбитражных управляющих, а также её продления.

Среди новых требований — выполнение обязанностей арбитражного управляющего в деле о банкротстве застройщика, в отношении не менее двух (ранее — трёх) застройщиков, а также обязательное прохождение обучения по утверждённой фондом программе.

Чтобы получить аккредитацию в качестве конкурсных управляющих (внешних управляющих) при банкротстве застройщика нужно будет иметь стаж работы не менее двух лет на руководящих должностях в компаниях, занимающихся возведением, реконструкцией и капремонтом объектов капитального строительства. Ещё одно требование — отсутствие в течение двух лет, предшествующих аккредитации, нарушений российского законодательства о несостоятельности (банкротстве), результатом которого стало существенное ущемление прав кредиторов. Также требуется отсутствие в течение пяти лет до дня подачи заявления об аккредитации случаев отстранения от исполнения обязанностей арбитражного управляющего, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением таких обязанностей.

15 февраля. Цены на хлеб стабилизируют тарифной квотой

Для стабилизации цен на муку и хлеб установлена тарифная квота в 17,5 миллиона тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

В пределах квоты пошлина на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составит ноль процентов, а на вывоз пшеницы — 25 евро за тонну. Экспорт сверх квоты будет облагаться пошлиной в 50 процентов от таможенной стоимости, но не менее ста евро за тонну.

Эти меры будут действовать до 30 июня 2021 года.

Кроме того

1 февраля. Владельцы соцсетей должны будут выявлять и блокировать противоправную информацию (например, детскую порнографию, призывы к самоубийству, пропаганду наркотиков). За отказ удалять запрещённую российским законодательством информацию для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги, предложено ввести штрафы до 8 миллионов рублей.

1 февраля. Нормативные правовые акты федеральных министерств и ведомств будут вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования.

1 февраля. Для индивидуальных предпринимателей, которые применяют специальные налоговые режимы, изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека. Теперь в него должны включаться наименование предмета расчёта, количество предмета расчёта и цена за единицу предмета расчёта.

1 февраля. Разрешение на тюнинг не выдадут, если заключение испытательного центра и протокол проверки не будут обнаружены в специальном реестре. В случае если работы с машиной уже проведены, а эти документы не в порядке, получить свидетельство о проведении осмотра авто в ГИБДД не получится.