Повторное заражение коронавирусом: симптомы и что же происходит с организмом

Если встреча с вирусом произошла, когда в крови сохранились циркулирующие активные антитела, то, скорее всего, болезнь не разовьется вообще.

Комаровский объяснил, что будет при повторном заражении коронавирусом

Реакция организма на коронавирус при повторном заражении будет зависеть от наличия антител. Об этом в своем ролике на YouTube рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

«Если встреча с вирусом произошла, когда в крови сохранились циркулирующие активные антитела, то, скорее всего, болезнь не разовьется вообще», — отметил медик.

Он добавил, что при отсутствии активной циркуляции антител, когда остались только клетки памяти, организму понадобится время, чтобы распознать патоген. Тем не менее в этом случае антитела появятся быстрее, чем в первый раз, а сама болезнь будет протекать намного легче.



Ранее Комаровский объяснил, зачем умерших от COVID-19, хоронят в закрытых гробах. По его мнению, это никак не связано с вероятностью заразиться инфекцией от трупа.

Такие меры, как закрытие гроба и запрет на прощание, показывают лишь одно — власти недостаточно разъяснили населению пути заражения вирусом, считает эксперт. Врач-педиатр добавил, что на похоронах также необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.