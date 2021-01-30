Повторное заражение коронавирусом: симптомы и что же происходит с организмом

Реакция организма на коронавирус при повторном заражении будет зависеть от наличия антител. Об этом в своем ролике на YouTube рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.
«Если встреча с вирусом произошла, когда в крови сохранились циркулирующие активные антитела, то, скорее всего, болезнь не разовьется вообще», — отметил медик.
Он добавил, что при отсутствии активной циркуляции антител, когда остались только клетки памяти, организму понадобится время, чтобы распознать патоген. Тем не менее в этом случае антитела появятся быстрее, чем в первый раз, а сама болезнь будет протекать намного легче.
Ранее Комаровский объяснил, зачем умерших от COVID-19, хоронят в закрытых гробах. По его мнению, это никак не связано с вероятностью заразиться инфекцией от трупа.
Такие меры, как закрытие гроба и запрет на прощание, показывают лишь одно — власти недостаточно разъяснили населению пути заражения вирусом, считает эксперт. Врач-педиатр добавил, что на похоронах также необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.