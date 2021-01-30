Второе уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам 31 января на незаконных митингах в Новосибирске возбудил СКР

В настоящее время подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На видео он признал вину и попросил прощение.

В Новосибирской области возбуждено еще одно уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам

Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам), пишет СКР.

По версии следствия, в период с 23 по 26 января 2021 года, 27-летний местный житель Новосибирска в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал на открытой для общего публичного доступа странице видеозапись, обращенную к неограниченному кругу лиц, содержащую призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимися насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти - сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста в Новосибирске 31 января 2021 года.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Новосибирской области и центром «Э» ГУ МВД России по Новосибирской области.

Кроме того, сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по ч 2. ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").

В настоящее время подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.