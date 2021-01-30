Дело по "дадинской статье" возбудили против активистки Яны Дробноход в Новосибирске

Сегодня Дробноход и еще 29 человек задержали во время традиционной акции «кормления голубей». Среди задержанных – заместитель председателя комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» Юрий Зимин, новосибирский видео-блогер Тимур Ханов.

23 января в Новосибирске вышло на незаконный митинг более 1,5 тысяч человек

В Новосибирске против участницы протестных акций Яну Дробноход возбудили дело по «дадинской» статье 212.1 УК (неоднократное нарушение правил участия в публичных акциях). Об этом сообщила координатор юридической помощи ОВД-Инфо Алла Фролова, пишет ОВД-инфо.

Дробноход задержали на 48 часов — в понедельник, 1 февраля, состоится суд по избранию меры пресечения. Также силовики собираются провести обыск в квартире активистки.

Интересы задержанной представляет адвокат Елена Ширнина, сотрудничающая с ОВД-Инфо.

Сегодня Дробноход и еще 29 человек задержали во время традиционной акции «кормления голубей».

Среди задержанных – заместитель председателя комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» Юрий Зимин, новосибирский видео-блогер Тимур Ханов.