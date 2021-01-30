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Дело по "дадинской статье" возбудили против активистки Яны Дробноход в Новосибирске

22:12 30.01.2021 Фото: Тайга.инфо
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Сегодня Дробноход и еще 29 человек задержали во время традиционной акции «кормления голубей». Среди задержанных – заместитель председателя комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» Юрий Зимин, новосибирский видео-блогер Тимур Ханов.

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23 января в Новосибирске вышло на незаконный митинг более 1,5 тысяч человек

В Новосибирске против участницы протестных акций Яну Дробноход возбудили дело по «дадинской» статье 212.1 УК (неоднократное нарушение правил участия в публичных акциях). Об этом сообщила координатор юридической помощи ОВД-Инфо Алла Фролова, пишет ОВД-инфо.

Дробноход задержали на 48 часов — в понедельник, 1 февраля, состоится суд по избранию меры пресечения. Также силовики собираются провести обыск в квартире активистки.

Интересы задержанной представляет адвокат Елена Ширнина, сотрудничающая с ОВД-Инфо.

Сегодня Дробноход и еще 29 человек задержали во время традиционной акции «кормления голубей».

Среди задержанных – заместитель председателя комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» Юрий Зимин, новосибирский видео-блогер Тимур Ханов.

незаконные митинги 31 января Яна Дробноход Алексей Навальный
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От редакции

Будет еще посадки?

Поросёнок Пётр, 30 января 2021 22:21
Второй день по стране аресты и посадки, что ж, наступает "осень патриарха" и без репрессий система уже не сможет существовать до самого своего краха, толи ещё будет.
Аноним, 30 января 2021 23:12
Байки про "плохих бояр" уже не работают, слишком долго "хороший царь" сидит на своем месте, чтобы успешно скармливать эту ахинею податному сословию.
Завтра - покажет.
Аноним, 30 января 2021 22:50
Пружина сжимается и эти посадки они не для тех кто протестует - это уже показательно для покемонов

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