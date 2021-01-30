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Народные новости

На акции "кормление голубей" задержали активистов в Новосибирске

22:17 30.01.2021
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Среди задержанных – заместитель председателя комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» Юрий Зимин, новосибирский видео-блогер Тимур Ханов, неоднократно подвергнутая штрафам оппозиционная активистка Яна Дробноход.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал информатор:

Десятки задержанных на акции протеста в центре Новосибирска, пишет ОВД-инфо. Так сегодня, в субботу, традиционная уже протестная акция «кормления голубей» на площади Ленина, закончилась массовыми задержаниями собравшихся. Всего в Главное управление МВД на улице Серебренниковская было доставлено около трёх десятков человек. Среди задержанных – заместитель председателя комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» Юрий Зимин, новосибирский видео-блогер Тимур Ханов, неоднократно подвергнутая штрафам оппозиционная активистка Яна Дробноход. Всех задержанных поместили в актовом зале, в помещении находятся также силовики в масках.

Одну активистку - Дарью Горбылеву задержали на 48 часов. В понедельник, 1 февраля, состоится суд по избранию ей меры пресечения, против неё возбудили уголовное дело по «дадинской» статье 212.1 УК (неоднократное нарушение правил участия в публичных акциях). Также силовики собираются провести обыск в её квартире. Ранее Горбылевой уже угрожали уголовным делом о применении насилия к сотруднику полиции (ст. 318 УК).

"кормление голубей"
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