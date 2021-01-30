Большой кризис на долгие годы предрекает России экономист Михаил Хазин

Хазин подчеркнул, россияне должны иметь в виду, что экономическая ситуация в стране будет только ухудшаться.

Экс-советник Ельцина предупредил о бесконечном кризисе в России. Он предсказывал 1998-й и 2008-й

Россия останется в кризисе еще на много лет, если власти не пойдут на резкое изменение экономической политики. Об этом URA.RU рассказал экономист и президент одноименного Фонда экономических исследований Михаил Хазин.

«Большой кризис уже начался. Восемь лет спада. Ухудшение в ближайшее время может быть из-за политики либералов, которые целенаправленно усугубляют ситуацию. Государство должно очень радикально изменить экономическую политику. В противном случае могут быть социально-экономические последствия», — говорит Хазин. Он уверен, в кризисе виновата именно политика либералов.

Хазин подчеркнул, россияне должны иметь в виду, что экономическая ситуация в стране будет только ухудшаться. Поэтому стоит подумать о создании «подушки безопасности», если есть такая возможность, считает экономист. Его коллега старший эксперт Института экономической политики им. Гайдара, российский политический деятель и экономист Сергей Жаворонков настроен более оптимистично. Он объяснил URA.RU, что риск есть, но реального обострения кризиса ждать не стоит.

«Я не ждал бы острого кризиса. Если, конечно, не упадут цены на нефть или российское правительство не предпримет каких-то резких и авантюрных действий. На что оно, как мы понимаем, способно», — отметил Жаворонков. Экономист напомнил, что цены на нефть — главный фактор, влияющий на экономическое состояние России. При этом предсказать их колебания невозможно.

Михаил Хазин работал в администрации бывшего президента России Бориса Ельцина. В 1997 году он представил главе государства доклад, в котором предупреждал о дефолте 1998 года. Позже он также предсказывал, что мировой финансовый кризис 2008 года будет носить затяжной характер.