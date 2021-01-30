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Магнитную бурю надует солнечный ветер в Россию 1 февраля 2021 года. У метеопатов может случится мигрень

22:42 30.01.2021 Фото: https://tesis.lebedev.ru/
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1 февраля ожидается усиление солнечного ветра, истекающего из "отростка" (выступа) южной полярной корональной дыры, — говорится в сообщении Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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1 февраля по метеопатам ударит магнитная буря

На территории России 1 февраля из-за усиления солнечного ветра пройдет геомагнитная буря G1 (Kp=5). Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

-1 февраля ожидается усиление солнечного ветра, истекающего из "отростка" (выступа) южной полярной корональной дыры, — говорится в сообщении.

Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе.

магнитная буря метеозависимые люди метеопаты
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