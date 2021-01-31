Когда сажать перец на рассаду в 2021 году по лунному календарю?

Важно сажать семена так, чтобы к моменту полного формирования молоденького кустика погода была оптимальной для пересадки его в открытый или защищенный пленкой грунт.

ОЗнакомьтесь с лунным календарем, прежде чем готовить рассаду

Для получения хорошего урожая нужно знать, когда следует сажать перец на рассаду в 2021 году, учитывая оптимальные даты по лунному календарю, чтобы в средней полосе в перспективе собрать отличный урожай. В этом поможет таблица с датами посадок, полива и других работ.

Благоприятные дни с учетом фаз Луны

Болгарский перец — один из наиболее популярных овощей у россиян. Обусловлено это тем, что его можно использовать не только в свежем виде, но также для заморозки и консервации. Несмотря на то, что это растение довольно теплолюбивое, его можно с успехом вырастить и в регионах с прохладным климатом.

Луна оказывает интенсивное воздействие на все живые организмы на планете. Именно поэтому многие садоводы и огородники опираются на фазы этого небесного тела, чтобы определить:

Оптимальные даты посадки и пересадки растений. Когда лучше ухаживать, а точнее, проводить подкормки, полив и опрыскивания. Когда стоит собрать урожай, для того чтобы он хранился как можно дольше.

Чтобы жителям средней полосы России точно решить, когда стоит сажать перец на рассаду в 2021 году с учетом лунного календаря, необходимо опираться на следующие даты, сведенные в таблицу.

Месяц Даты Февраль 2021 года 2, 3, 5, 7, 12-14, 17, 18, 22-24 Марта 2021 года 2-5, 8, 9, 12-14, 17, 18, 23, 24 Апрель 2021 года 13-15, 18, 19, 26-28

Именно в эти дни стоит заняться:

Обработкой семенного материала, а, точнее, замачиванием его в обеззараживающих жидкостях и в стимуляторах роста. Проращиванием. Непосредственно посадкой в грунт.

Чтобы успеть выполнить все к выбранной дате, необходимо заранее продумать план действий. Желательно заранее подготовить почвосмесь, прокалить ее, приобрести стаканчики или какую-либо другую тару для рассады.

Еще один момент, на который необходимо обратить внимание — длительность работ с материалом. Некоторые семена нужно первоначально замочить в стимуляторе роста, потом прорастить и только после посадить в грунт.

При этом надо выбирать те даты лунного календаря, где идут сразу несколько благоприятных дней подряд, чтобы выполнить все действия при посадке новых растений. Иначе, замочив семечки перца в благоприятный день, можно в дальнейшем (при посадке) попасть на негативный с точки зрения лунного календаря день.

Неблагоприятные дни

Что касается отрицательного временного интервала с позиции лунного календаря для посадки рассады перца, то стоит избегать тех дней, что перечислены в таблице ниже.

Не стоит думать, что в эти временные отрезки нужно отказаться от любых аграрных работ. Просто они не должны быть связаны непосредственно с посадкой и проращиванием семенного материала. А вот уход, предварительные подготовительные работы, полив, внесение подкормок могут быть реализованы в эти даты.

Те числа, которые приведены в таблицах, общие и относятся ко всем растениям, несмотря на их видовую и сортовую принадлежность. Но существует и немаловажная информация о влиянии Луны на определенные растения.

В следующей таблице приведены даты по месяцам, которые наиболее благоприятны с точки зрения посадки перца. Именно в эти дни стоит проводить все важные работы с этим овощем, например, такие, как опрыскивание, подкормка, пересаживание, пикировка и прочие манипуляции.

Месяц Даты Февраль 2021 года 3, 5, 8, 13-22, 24-28 Марта 2021 года 3, 5, 8, 9, 13-22, 24-28 Апрель 2021 года 2, 5-7, 12-17, 19-22, 24-26, 28, 29 Май 2021 года 2, 3, 7, 8, 15-22, 29, 30

Общие рекомендации с учетом лунного календаря

Когда выбирают период, чтобы посадить перец на рассаду в 2021 году с учетом лунного календаря для средней полосы, необходимо учитывать не только даты, которые представлены выше. Но и понимать общую тенденцию, которую оказывает спутник Земли на всю живое:

При растущей Луне происходит фиксация воды в верхней части корневой системы. В это время сажают те растения, которые требуют большего количества влаги для полноценного роста. В полнолуние вода собирается в верхней части растения. В этот момент не стоит беспокоить живой организм любыми сложными манипуляциями, такими, как пересадка и пикировка. Убывающая Луна способствует тому, чтобы жидкость опускалась в нижние части корневой системы. Таким образом этот период нужно выбирать для пересадки корнеплодов. В новолуние вода так же, как и при убывающей Луне, опускается в нижнюю часть растений и корни. Это неблагоприятное время для работы с насаждениями на участке. При этом не стоит проводить не только манипуляции по пересадке, но и осуществлять полив. Существует высокий риск скопления избытка воды в корнях и возможен процесс загнивания и образования плесени. Это может спровоцировать разные грибковые заболевания.

Влияние региона на даты посадки

При посадке болгарского перца в средней полосе стоит учитывать специфику климата региона, а не только фазы Луны. Важно сажать семена так, чтобы к моменту полного формирования молоденького кустика погода была оптимальной для пересадки его в открытый или защищенный пленкой грунт.

Так, необходимо обращать внимание на следующие моменты:

Позднеспелым сортам болгарского перца необходимо прорастать около 83 дней до того момента, как они будут готовы к пересадке. Среднеспелым нужно около 77 дней. Раннеспелым — в среднем, 67 дней.

Например, раннеспелые сорта перца можно сажать семечками на рассаду в феврале (для южных регионов), тогда как для Ленинградской области лучше перенести посадку семенного материала на вторую половину марта.

Помимо всех вышеперечисленных моментов, нужно учесть и остальные факторы, которые повлияют на рост растения. К ним можно отнести участок, на котором будет выращиваться растение, состояние почвы и прочее.

Подведем итог

Подбирая оптимальный день для посадки семенного материала, необходимо изучить лунный календарь. Принимать во внимание как дни, подходящие для посадки, так и время для других видов ухода, например, подкормок, внесения удобрения и прочего. Учесть климатические особенности региона, подобрать подходящий период для посадки раннеспелых, средних по созреванию или поздних сортов болгарского перца. Рассматривая определенный день для посадки, стоит учесть фазу Луны.

Источник: kleo.ru