Самые модные стрижки 2021: Эти 4 беспроигрышных варианта позволят выглядеть сногсшибательно

Стрижка боб держится в списке главных трендов уже не первый год и, кажется, не собирается сдавать позиций. Все больше и больше звездных красавиц решаются расстаться с длинными локонами.

Держим курс на главные тенденции Боб-каре Стрижка боб держится в списке главных трендов уже не первый год и, кажется, не собирается сдавать позиций. Все больше и больше звездных красавиц решаются расстаться с длинными локонами, чтобы заполучить самую модную стрижку. Боб-каре отлично подходит любому типу волос: как волнистым, так и прямым. Она корректирует овал лица, помогает скрыть несовершенства кожи и визуально вытягивает круглое лицо.

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Гарсон

Стрижка гарсон отличается суперкороткой длиной на затылке, объемом сверху и длинной челкой. Такой тип идеально подходит для обладательниц прямых волос, на волнистых же стоит сделать удлиненный вариант стрижки. Гарсон подчеркивает черты лица и выделяет тонкую шею, добавляет прядям объема и делает образ женственным. В качестве приятного бонуса — укладка на таких волосах не отнимает много времени и сил.