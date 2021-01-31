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71-летний Валерий Леонтьев после тяжелой пневмонии собирается уйти от жены к молодой любовнице

12:00 31.01.2021 Фото: facebook артиста
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«Я могу сказать, что в личном плане вполне устроен и в дополнительных услугах не нуждаюсь. А когда нуждаюсь, этот вопрос вполне решаем». -сообщает Валерий.

Сюжет: Любовь. Секс. Измены
71-летний Валерий Леонтьев после тяжелой пневмонии собирается уйти от жены к молодой любовницеЭти 4 знака зодиака обязательно найдут свою любовь в феврале 2021 годаЕщё 333 новостей
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Валерий Леонтьев
Артист впервые появился на публике после тяжёлой пневмонии. Читай, чтобы узнать все подробности.

Валерий Леонтьев – легенда российского шоу-бизнеса, популярность которой не спадает с годами. И несмотря на то, что певец старательно скрывает подробности личной жизни, в Сети поговаривают о его измене с композитором Лорой Квинт. Ходят слухи, что 71-летний артист назло жене решил продолжить карьеру, чтобы быть ближе к любовнице. В частности, недавно он пришел в Дом музыки, чтобы поздравить бывшую возлюбленную с юбилеем. Это было одно из первых появлений певца на публике после тяжелой пневмонии.

Валерий Леонтьев в одном из интервью неоднозначно высказался об отношениях:

«Я могу сказать, что в личном плане вполне устроен и в дополнительных услугах не нуждаюсь. А когда нуждаюсь, этот вопрос вполне решаем».

Поклонники после этих слов пришли к выводу, что знаменитый артист специально действовует жене на нервы, чтобы Людмила собрала вещи и ушла. А в это время Валерий сможет посвятить себя молодой пасии. В таком случае Леонтьев покажет себя не хуже Евгения Петросяна, который развелся со Степаненко ради молодой Брухуновой.

По словам Квинт, Леонтьев был безумно ревнив.

"Как-то он разозлился, что я увлеклась другим мужчиной, в порыве ревности запустил в меня пепельницей, сопровождая полет хрустального прибора отборным матом, – вспоминает Лора. – Хотя раньше, когда мы сотрудничали в течение девяти лет, рядом с ним были потрясающие люди – артисты, художники, журналисты. И я привыкла, что есть некий веселый, дружеский, интимный круг".

Напомним, одни из самых известных песен Валерия Леонтьева – это «Дельтаплан», «Августин» и «Казанова», ставшие его визитными карточками.

Источник: stars.clutch.net.ua

артист пневмония после болезни ушел к любовнице Валерий Леонтьев
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