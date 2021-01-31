Уничтожит ли планета Нибиру Землю в 2021 году? В чем опасность загадочной планеты

Огромной планете в свое время удалось уничтожить все живое на Марсе, а сейчас она уверенно подбирается к Земле.

Есть множество различных описаний таинственной планеты Х

Впервые на наличие огромной планеты по другую сторону от Солнца указал в далеком 1937 году тибетский астроном Джам Кхул. Эксперт предупредил тогда о том, что в будущем этой планете, возможно, удастся даже подвинуть главное светило. Современные ученые получили в свою очередь новые доказательства того, что планета Нибиру действительно существует.

После открытия спутника Плутона – Харона – исследователи сообщили, что на радарах были замечены странные помехи. Ученые признались, что увидеть подобное не ожидали. Сигналы исходили, по словам астрономов, от космических тел больших размеров. Однако, какие-либо объекты поблизости зафиксированы при этом не были.

Ученые озвучили тогда следующее предположение: в далекой части нашей Вселенной находится огромная планета. Астрономы назвали ее Нибиру. Масштабные исследования продолжаются до сих пор.

Существует ли планета Нибиру в космическом пространстве?

В 2014 году на официальном портале американских ВМС появился фотоснимок, изображающий небесное тело, находящееся на очень близком расстоянии от Земли. Ученые с уверенностью констатировали, что именно под этим небесным телом и следует понимать загадочную Нибиру.

Открытие ранее неизвестной орбиты небесного тела принадлежит астроному Дэвиду Гердесу. Орбита получила название «Object 2015 BP519».

Исследователи считают, что Нибиру существует, а находится она, по их мнению, «на задворках Солнечной системы». Одно из главных свойств таинственной планеты заключается в том, что она способна притягивать железно-каменные и ледяные объекты. Ученые подчеркивают: доказательством этого может являться Пояс Копейра, открытый ранее группой экспертов, работавших под руководством Константина Батыгина.

Может ли уничтожить Землю таинственная планета Нибиру?

Исследователи из США проинформировали недавно о том, что Нибиру, называемая также Планетой Х, оказывает непосредственное влияние на наклон главного светила. По словам ученых, огромной планете в свое время удалось уничтожить все живое на Марсе, а сейчас она уверенно подбирается к Земле.

«Речь идет о настолько минимальном расстоянии, что гравитационное поле Планеты Х провоцирует самые разные природные катаклизмы на Земле», — пояснили американские ученые.

Исследователи убеждены, что Конец Света неизбежен, а причиной исчезновения современного человечества с лица Земли станет именно поведение загадочной Нибиру.

Надвигается Апокалипсис?

Экс-специалист Геологической службы США Итан Троубридж утверждает, что Нибиру в настоящее время находится на критически минимальном расстоянии от Земли. По его словам, это всерьез грозит нашей планете самыми разными негативными последствиями. Гигантские разломы в земной коре возникают в последнее время все чаще, и заметно участились при этом извержения вулканов, акцентировал внимание эксперт.

Итан Троубридж безапелляционно заявил также о том, что в Геологической службе Штатов отлично знают о приближении Апокалипсиса, но речь идет в данном случае о строго засекреченной информации. Геологи не намерены раскрывать ее во избежание массовой паники среди землян, пояснил эксперт.

Источник: Пронедра