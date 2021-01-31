Действительно ли сарказм — признак ума? 7 доказательств данного утверждения

Сарказм в современном мире недолюбливают, а людей умеющих саркастически выражаться считают не очень умными. Дело в том, что общество живет по шаблону, по которому оцениваются наши интеллектуальные способности. Но не все люди подпадают под эти нормы. Так, ученые доказывают обратное: саркастические люди обладают более высоким интеллектом. Кстати, этот вывод сделал Оскар Уйльд еще в конце XIX века.

Да-да, с точки зрения психологии, сарказм — признак интеллекта. Согласитесь, для того, чтобы утверждать одно, когда вы на самом деле намекаете на другое, требуются определенные способности мозга. Умение думать и говорить с сарказмом свидетельствует о том, что человек способен импровизировать в различных ситуациях, а это очень непросто. Кстати, саркастический юмор не зависит от того, к какому типу личности вы относитесь. Сарказм одинаково обожают как экстреверты, так и интроверты.

Что такое сарказм, значение слова

Вы можете спросить, в чем различие сарказма и иронии? Сарказм – это высшая степень иронии, способ косвенного выражения мысли по отношению к какой-то ситуации. По другим версиям лингвистов, сарказм — не что иное как просто язвительная насмешка, едкое замечание, которое человек умеет преподать в шуточной форме. В некоторой мере, сарказм является легкой формой оскорбления. Нередко под сарказмом прячут критическое отношение к чему либо, сочетая юмор с непредвзятостью.

Сарказм — это хорошо или плохо: мнение ученых

Последние исследования доказали, что способность использовать сарказм основана на тщательно скоординированной последовательности сложных когнитивных способностей в определенных областях мозга.

«Сарказм связан с нашей способностью понимать психическое состояние других людей. Это не просто лингвистическая форма выражения мысли, но она связанная с социальным познанием», – пишет доктор Шамай-Цори, психолог из Университета Хайфы и Медицинского центра Рамбам в Хайфе, в своих исследованиях.

Исследования Ли Хуанга, Франчески Джино и Адама Галински, опубликованные в журнале Science Direct, также показывают, что части мозга, используемые для выявления сарказма или иронии, также ответственны за интерпретацию языка, восприятие и распознавание эмоций, а также понимании социальных сигналов. Другими словами, это сложные процессы.

Таким образом, саркастичные люди, в некотором смысле думают на шаг впереди других – концепция, поддерживаемая наукой. В одном исследовании электроды были прикреплены к мозгу людей, контролирующих их реакцию в ответ на саркастические и несаркастические высказывания. Было обнаружено, что электрические уровни в мозге усиливались, когда участники теста делились саркастическими заявлениями.

Почему саркастичные люди умнее: 7 причин

Они должны думать усерднее

Сарказм требует более сложных мыслительных процессов. Когда вы отвечаете на замечание, которое кто-то делает, несаркастический ответ довольно просто придумать. Мозгу не нужно выполнять акробатические кульбиты, чтобы прийти к прямому ответу на прямой вопрос. Но саркастический ответ требует дополнительного уровня мышления в течение того же периода времени. Каким бы незначительным это ни казалось, это все равно считается упражнением для мозга. Вы рассматриваете ожидаемый ответ в сравнении с тем, что вы действительно чувствуете, и вы объединяете их воедино, чтобы быстро дать ответ, который может быть, как юмористическим, так и загадочным. Вот почему другие не всегда понимают ваш сарказм. Они должны задуматься над темой, чтобы оценить то, что вы хотели сказать вместо того, что вы на самом деле произнесли. И да, не ждите, что каждый сможет разгадать ваши сложные метафоры.

Они умеют читать сигналы и эмоции

Саркастичные люди обладают сверхъестественным умением понимать состояние души и эмоции других людей. Их способность к эмпатии более развита. И это означает, что они могут видеть сквозь дымовую завесу то, кем вы действительно являетесь. Саркастичные люди могут «читать» людей, они более эффективно распознают манипуляторов, которые знают, как вызвать любую эмоцию, которую они пожелают. Обычно такие люди сарказмом реагируют на ложь или глупость, а также могут задействовать свой «черный» юмор, когда знают, что человек что-то скрывает.

Они видят больше возможностей

Сарказм расширяет сознание. Среди множества характеристик, которые исследователи связывают с творчеством, сарказм является одним из самых интересных. Исследователи из Гарварда, Колумбии и Каролины обнаружили, что те, кто давал и получал саркастические комментарии, могли в три раза лучше выполнять творческие тесты. Простое воздействие сарказма показало удивительные преимущества для человека – 75% тех, кто получил саркастический контент во время эксперимента, решили сложную творческую задачу. И только 25% испытуемых, которым показывали реальный контент без подтекстов, смогли выполнить ту же задачу.

Таким образом, сарказм, кажется, способен расширить наш кругозор, дать разуму больше возможности к «нестандартной» генерации идей. Это способ мышления нетипичный для обычного состояния.

Их мозг здоров

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что неспособность некоторых людей выявлять или генерировать саркастические комментарии может объясняться ухудшением или повреждением мозга. Таким образом, ученые уверены и в обратном: мозг людей, которые «генерируют» сарказм, а также улавливают его, абсолютно здоров.

Источник: bhub.com.ua