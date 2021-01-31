Как выбрать счастливую дату свадьбы?

Свадьба представляет собой маленькую жизнь, которую жених и невеста проведут вместе, потому этот день должен быть как можно идеальнее. Сделать его идеальным поможет правильная дата и время торжества.

Свадьба—важная дата в жизни каждого, но выбрать ее нужно правильно

Свадьба мечты – вот чего хочет практически каждая девушка. На этом радостном празднике жизни хочется видеть только счастье, радость, веселье и красоту. Если предложение руки и сердца уже осуществилось, то далее следует тщательная и утомительная подготовка к самому важному дню с жизни. Главным вопросом становится выбор даты предстоящего мероприятия. Как же выбрать правильный день свадьбы? Об этом лучше поинтересоваться у астрологов.

Так ли важна дата?

Ни для кого не секрет, что правильный выбор даты сулит счастливую успешную жизнь. Почему же так? Может быть, сами звезды складываются в правильном порядке, обещая запечатлеть этот лучший момент навсегда.

Многие пары совсем не верят в предсказания и не считаются с мнением, что выбор даты их важного дня станет роковым. Но подавляющее большинство все же отказались идти под венец 6 июня 2006 года, когда дата показала день трех 6.

Каждая пара мечтает о том, чтобы день их свадьбы стал самым запоминающимся и прошел гладко, именно поэтому девушки и парни становятся суеверными. Суеверия подталкивают влюбленные пары обратиться к астрологии, которая точно укажет, в какой день недели и число стоит созывать гостей.

Астрология с древних времен работает на благо людей, помогая восполнить недостающие знания и принять важные решения. Для людей древности эта наука была так же важна, как медицина. Не редко дату свадьбы, коронацию или время зачатия ребенка можно было узнать у астролога. Этот человек подбирал даты, которые обещали наилучший результат и, доверившись звездам, люди проводили свои обряды.

В свадебной церемонии есть три самых важных момента, которые определят исход всего торжества и повлияют на дальнейшую жизнь молодых: появление невесты, обмен кольцами, окончание церемонии. Выбрать правильное время для этих трех моментов очень важно. Почему же?

Невеста в свадебном платье – это чистота, невинность, нежность, а появление невесты символизирует собой первую встречу возлюбленных, начало их отношений. Традиция сообщает о том, что жених не должен видеться со своей возлюбленной до церемонии, иначе это сулит несчастье на свадьбе.

Обмен кольцами – самое важное событие свадьбы. Во время обмена молодожены принимают сознательное решение, идут на ответственный шаг, чтобы навсегда скрепить свою жизнь союзом. Обмен кольцами символизирует жизнь во взаимопонимании, поддержку и семью, которая всегда будет вместе, скрепленная этими кольцами.

Во время самой свадьбы жених и невеста становятся вовлеченными в суету, представляющую собой быт и будущую совместную жизнь. Пара окружена многими людьми: родными, друзьями, знакомыми, как и всю жизнь будут окружены этими людьми и заботами, которые лягут на их плечи.

Выбор лучшего дня и даты

Свадьба представляет собой маленькую жизнь, которую жених и невеста проведут вместе, потому этот день должен быть как можно идеальнее. Сделать его идеальным поможет правильная дата и время торжества.

Прежде чем выбрать день для праздника жизни нужно обратиться к гороскопам будущих супругов. Если звезды сулят им прекрасную совместную жизнь, то сомневаться в ее успешности не стоит. Этот важный день должен подходить для обоих людей, а потому их планеты по транзитам и прогрессиям не должны противоречить друг другу.

Далее следует обратить внимание на карту дня. Что такое эта карта дня новичкам понять сложно, а потому достаточно знать лишь то, что нужно учитывать фазу Луны. Некоторые астрологи выбирают день свадьбы по Венере и Юпитеру и, да, это верно. Но Луна в любом случаи оказывает немалое влияние на всю нашу планету, потому лучше учесть и ее состояние. Итак, в самый важный день жизни молодых Луна должна проводить положительные аспекты к Солнцу, тогда это сулит счастье и благополучие.

Лучше отказаться от затеи провести свадебную церемонию в день лунного затмения. Вместо этого следует выбрать время, когда Луна растущая, например новолуние, но избегать дней, когда Луна убывает.

Состояние планет тоже немаловажно при выборе даты свадьбы. Важно выбрать день, когда Венера, отвечающая за невесту, не ретроградна. Или когда Марс, покровительствующий жениху, не оказывает отрицательного влияния на Венеру.

Время создания семьи для каждой пары подбирается индивидуально, учитывая все особенности каждого. Астролог высчитывает не только гороскопы жениха и невесты отдельно, но и их совместимость друг с другом, а так же с днем проведения торжества.

На что стоит обратить внимание при выборе даты свадьбы?

Дни, находящиеся возле дней затмения считаются неудачным выбором. Лучше отказаться от проведения свадебной церемонии в конце июля и декабря, начале августа. Поскольку люди обычно выбирают выходные дни для такого масштабного торжества, то лучше узнать о них заранее.

Положительные дни Венеры станут хорошими днями для свадьбы. А Луна в свою очередь лишь поддержит Венеру и сделает этот важный день благоприятным.

Источник: navalnyfals.com