10 странных и оригинальных суеверий, которым следуют знаменитости

Знаменитости порой сами по себе являются странными людьми, не говоря уже о том, во что они верят

Знаменитости порой сами по себе являются странными людьми, не говоря уже о том, во что они верят. Во многом это связано с тем, что они не хотят потерять то, что у них есть, и поэтому следуют самым бредовым суевериям.

Ранее эксперты уже рассказывали о суевериях автомобилистов, свадебных приметах, домашних суевериях. Во многих случаях они действительно могут оказаться полезными. Настало время ознакомиться с необычными ритуалами и приметами, которыми пользуются самые популярные люди России и планеты. Многие эксперты сомневаются в их действенности, но у богатых и знаменитых свои причуды.

Роберто Карлос и Роналдо

Два ветерана бразильского футбола — Роналдо и Роберто Карлос — всегда ступают на поле правой ногой. Не известно, кто кого этому научил, но оба они верили и продолжают верить в то, что им следует делать именно так, а не иначе. Они не говорили о том, что случится в противном случае, но, видимо, ничем хорошим это не закончится.

Николай Цискаридзе

Балетный артист рассказывал несколько раз на ТВ о том, что принципиально боится женщин с пустыми ведрами. Это очень странно, учитывая, что список существующих суеверий невероятно огромен. Почему он следит именно за этой приметой, не известно.

Фрида Кало

Самая известная мексиканская художница никогда не приступала к написанию картин, пока до этого не поработает немного в огороде. Это была ее странная, но, как она утверждала, действенная примета.

Татьяна Буланова

Известная российская певица всегда старалась выходить на сцену, делая первый шаг правой ногой. Еще у нее был очень сильный талисман, без которого она никогда и нигде не выступала, — любимое кольцо.

Коко Шанель

Многие слышали про «Шанель № 5». Оказывается, великая Коко была помешана на этой цифре, потому что кто-то ей нагадал, что она для нее является счастливой. В связи с этим ее любимым днем показа мод было 5 мая.

Вуди Аллен

Один из величайших режиссеров и сценаристов Голливуда никогда не переодевает надетую случайно наизнанку одежду. Многие об этом знают, но никто не может объяснить, что для него это значит.

Хайди Каулитц

Модель и телеведущая, Хайди Каулитц, известная также как Зайди Клум, всюду берет с собой свои детские зубы. Почему именно это происходит, она не сказала, но эту традицию-примету стоит поставить на первое место по странности.

Пабло Пикассо

Пикассо никогда не выбрасывал то, что принадлежит ему. Речь не только о картинах, но и о состриженных ногтях и волосах. Он считал, что не должен выбрасывать частички себя, потому что это может лишить его таланта.

Серена Уильямс

Профессиональная теннисистка всегда выходит на корт только после того, как завязывает шнурки определенным образом. У нее есть огромное количество примет, которым она неотступно следует всю карьеру.

Мадонна

Мадонну можно легко назвать самой суеверной женщиной мирового шоу-бизнеса. Она верит в мистику, в огромное множество тайных знаков. Перечислить их все точно не получится, но в качестве примера можно привести тот факт, что она носит с собой гнутый гвоздь. Удивительно, но великий оперный певец Лучиано Паворотти тоже носил такой талисман.

Есть суеверия и приметы, которые действительно помогают людям — они их успокаивают или дают им уверенность. Ознакомьтесь с теми суевериями, которые являются вредными и даже опасными. В основном, их навязывает нам общество с самого детства, поэтому они становятся негативными установками. Старайтесь думать своей головой, чтобы не попадать в неприятные ситуации.

Источник: dailyhoro.ru