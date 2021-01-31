Лучшие дни для стрижки в феврале 2021 года для женщин. Подробный календарь ухода за волосами на каждый день месяца

Внимательно изучив лунный календарь, можно отыскать наиболее благоприятные для стрижки дни

Чтобы определить благоприятные дни для стрижки в феврале 2021 года для женщин по лунному календарю, необязательно обращаться лично к практикующему астрологу. Представляем подробную характеристику каждого дня этого месяца.

1 февраля

Согласно сообщениям астрологов, это число, которое приходится на 21-й лунный день, считается оптимальным для тех, кто хочет стать красивее и привлекательнее. Присутствие Луны в Весах также способствует удачному посещению парикмахера.

2 февраля

Это еще один благоприятный для стрижки день. Вы не только получите прическу своей мечты, но и притянете в свою жизнь удачу. Также поход к мастеру в эту дату может привести в дальнейшем к получению некой суммы денег.

3 февраля

Луна находится в этот день в убывающей фазе. Эту дату можно обозначить, как двойственную для тех, кто планирует подстричь волосы. Луна находится в зодиакальном созвездии Весов. Это означает, что после стрижки волосы могут стать более пышными, быстро расти, но в дальнейшем могут наблюдаться сложности с их укладкой.

Когда Луна находится в созвездии Весов, лучше отдать предпочтение оздоровительным процедурам по уходу за волосами, а не стрижке.

4 февраля

Это хорошая дата для тех, кто планирует сделать стрижку. Она подчеркнет стиль и сделает его более выразительным. С другой стороны, присутствие Луны в Скорпионе делает этот день не совсем подходящим для указанной цели. Только если вам нечего бояться, можете рискнуть и пойти к парикмахеру.

5 февраля

Необходимо избегать этого дня, если вы хотите изменить прическу, сделать ее короче или придать ей оригинальный вид. 24-й лунный день не благоприятствует этому. Также не добавляет преимуществ ситуации и то, что она находится в Скорпионе. Этот знак зодиака не самый лучший для манипуляций с волосами.

6 февраля

24-й лунный день неблагоприятен потому, что мероприятия по подстриганию волос могут привести к неспособности сосредоточиться на важном. Вы словно перестанете понимать, что для вас важнее, и упустите какие-то важные возможности.

7 февраля

Смело идите в парикмахерскую! Стрижка в этот день принесет вам счастливые события, судьба будет настроена по отношению к вам благосклонно. Особую благоприятность этому процессу придает что, что небесное светило находится в зодиакальном созвездии Стрельца.

8 февраля

Стрижка в этот день может наполнить вашу жизнь приятными событиями. Вы долго будете испытывать хорошее настроение. Луна в Козероге также обещает благоприятные эффекты на долгосрочной основе.

9 февраля

День тоже благоприятен, так как Луна находится в созвездии Козерога. 28-й лунный день, который оценивается позитивно астрологами. Волосы будут хорошо расти в дальнейшем, меньше сечься.

10 февраля

В целом этот день можно обозначить, как нейтральный. Если у вас есть возможность перенести мероприятие на другую дату, лучше это сделать. Но учтите, что существует определенный риск заработать неприятные события в будущем. Также в таблице дней февраля указывается: при определенном раскладе Водолей, в котором находится Луна 10 февраля, может принести и позитивные эмоции.

11 февраля

30-й лунный день — достаточно короткий. Кроме того, он является не совсем подходящим для тех, кто хочет подстричь волосы. Водолей, в котором будет находиться Луна в этот период, приветствует любые эксперименты со внешностью. Но так как он вступает в конфликт с другими важными факторами, лучше запланировать поход к мастеру на другой день.

12 февраля

Хотите заработать конфликты и другие неприятные события? Тогда вы можете пойти в этот лунный день к парикмахеру. Но желательно все же обойтись без стрижки, тем более что 2-й лунный день не совсем годится для этого.

13 февраля

Любого рода манипуляции с локонами сопровождаются риском притянуть в свою жизнь проблемы со здоровьем и другие состояния, причиной которых является дисбаланс энергии. Также есть риск потратить много денег на вещи, которые этого не заслуживают.

14 февраля

Лучше обойтись без новой прически в этот день. Посетите парикмахерскую в любой другой день, который указывается в таблице, как благоприятный. 4-й лунный день не рекомендуется для этих целей. Тот факт, что Луна будет находиться в Рыбах, тоже считается негативным фактором.

15 февраля

5-й лунный день считается хорошим периодом для преобразования внешности. Но он вступает в конфликт с зодиакальным созвездием Овна, через который проходит Луна в указанный период. Стрижка может спровоцировать различные болезни, привести к понижению иммунитета.

16 февраля

Стрижка не принесет ничего хорошего, если вы сделаете ее в этот день. Это может стать причиной депрессивных настроений, болезни, да и внешний вид может пострадать. Неблагоприятен и знак Овна, в котором находится в указанную дату Луна.

17 февраля

Выполняя процедуры, связанные с волосами, в салоне красоты, вы можете навлечь на себя негативную энергию от врагов и недоброжелателей. 7-й лунный день исключается, как неблагоприятный.

18 февраля

Луна находится в Тельце. Это благоприятный знак. Кроме того, позитивной энергии добавляет и 8-й лунный день, хорошо подходящий для стрижки. Вы можете получить незабываемые моменты счастья и радости, яркие и оригинальные вещи, которые могут происходить в вашей жизни в дальнейшем.

19 февраля

9-й лунный день не советуют всем, кто хотел бы преобразовать свою внешность, делая ту или иную стрижку. Вы рискуете запутаться, испытывать неясность и другие эмоции из спектра негативных.

Несмотря на негативную энергию 9-го лунного дня, само небесное светило находится в этот день в Тельце, что делает стрижку благоприятной. Волосы после такой процедуры могут стать более здоровыми и сильными.

Но, так как астрологи ориентируются на различные факторы в совокупности, оценивая энергетику того или иного дня, лучше все-таки не стричься 19 февраля.

20 февраля

В этот день вы можете не только подстричь волосы, но и поменять их естественный природный цвет. Это привлечет позитивную энергию в вашу жизнь, вы станете удачливым, более сильным и уверенным в себе человеком.

21 февраля

Один из наиболее идеальных дней для стрижки. Луна находится в знаке Близнецов, что также делает данный процесс благоприятным. Не только волосы будут выглядеть и расти лучше. Благодаря своевременно проведенной стрижке нормализуется состояние нервной системы и дыхательных путей.

Если вас интересуют самые благоприятные дни для стрижки в феврале 2021 года для женщин по лунному календарю, лучше назначьте визит к парикмахеру именно на эту дату.

22 февраля

Стрижка, проведенная в данный день, может быть чревата негативными последствиями. Среди наиболее неблагоприятных эффектов: ссоры, конфликтные ситуации, энергии, которые вам будут посылать недоброжелательно настроенные люди.

23 февраля

Этот день можно обозначить, как хороший. Стрижка делает вас привлекательным человеком, кроме того, вы сможете притягивать в будущем счастливые события.

24 февраля

14-й лунный день считается астрологами и эзотериками как оптимальный для стрижки. Новая прическа притягивает к себе материальное благополучие, денежные и имущественные подарки.

25 февраля

Людям, которые имеют предрасположенность к повышению давления, лучше избегать 25 февраля. Он соответствует 15-му лунному дню. Луна находится в созвездии Льва, что считается благоприятным обстоятельством, но стрижку лучше все же перенести на другой день.

26 февраля

16-й лунный день имеет не совсем благоприятную энергию и не подходит для людей, которые хотят укоротить волосы. Недоброжелатели могут активизироваться, если вы не последуете этому совету.

27 февраля

Стрижка может быть связана в этот день с болезнями и другими сложными ситуациями. Их причиной станут посторонние люди. Если вы хотите, чтобы ваши волосы были пышными и красивыми в этот день, проводите разные ухаживающие процедуры, но только в домашних условиях.

28 февраля

18-й лунный день указывается в эзотерических источниках как сложный и проблемный для тех, кто хочет сделать стрижку. Вы можете столкнуться с кражей, причем не только материального имущества, но и виртуальных объектов. Допустим, это может быть какая-то интернет-атака, попытки взломать аккаунт в социальных сетях или персональную почту.

Итоги

Внимательно изучив лунный календарь, можно отыскать наиболее благоприятные для стрижки дни.

Существуют такие даты, которые по всем основным факторам, в том числе зодиакальным созвездиям, оптимальны для посещения парикмахера.

Если запланировать поход к парикмахеру на благоприятную дату не получилось, можно подобрать для этих целей нейтральные дни.

Источник: kleo.ru