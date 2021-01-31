Международный день ювелира отмечается 31 января 2021 года: История и красивые слова для поздравления в профессиональный праздник

Профессия ювелира — одна из самых древних, ведь украшать себя люди любили всегда.

31 января во всем мире свой профессиональный праздник — Международный день ювелира

31 января во всем мире свой профессиональный праздник — Международный день ювелира — отмечают мастера, что делают нашу жизнь прекрасней.

Считается, что идея создания этого праздника впервые возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», который проходил в Костроме. А в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров и было принято решение учредить 31 января как Международный день ювелира. Дата же была выбрана в связи с тем, что именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

Профессия ювелира — одна из самых древних, ведь украшать себя люди любили всегда. Первые украшения изготавливали из разнообразных подсобных материалов, поддающихся обработке примитивными инструментами того времени. Это могли быть бусы из ракушек, ожерелья из клыков, камушки с дыркой на кожаной полоске… Самые богатые и роскошные украшения носил вождь племени.

Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Здесь впервые была произведена резьба по камню, появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами. Произведения древних мастеров и сейчас поражают красотой и изяществом. В украшениях использовались драгоценные камни, жемчуг, янтарь, самоцветы. Мелким жемчугом было принято расшивать верхнюю одежду.

История ювелирного дела в России уходит корнями в далекое прошлое и начинается с зарождения Киевской Руси и Владимиро-Суздальского княжества (9-12 века). Центрами русского ювелирного творчества в разное время были старинные русские города Великий Устюг, Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Новгород, Псков, Ярославль, Санкт-Петербург, Москва и многие другие.

На Руси широко использовались золотые и серебряные оправы для камней, а сами драгоценные камни считались символом верховной власти. Ими инкрустировались корона, скипетр, царский жезл и держава. Царские кладовые постоянно пополнялись самоцветами, которые везли со всех концов мира.

В середине 17 века началась добыча русских самоцветов. На Урале были открыты месторождения малахита, а в Сибири велась добыча агатов, сердоликов и яшмы.

При Петре I уральские самоцветы приобрели всемирную известность. На Руси начали строить шлифовальные и гранильные фабрики.

Блестящий век Екатерины II стал одной из вершин русского ювелирного искусства. Продукция ювелирных заводов тех времен характеризуется оригинальным сочетанием новых форм и одновременно традиционным русским эстетизмом.

Для каждого времени в русском ювелирном искусстве существует излюбленное сочетание гамм самоцветов. Если во второй половине 17 века произведения русских ювелирных заводов отличались сочетанием в одном изделии ярких сапфиров и рубинов, часто в сочетании с эмалями, то в 18 веке излюбленным камнем аристократии становится бриллиант — ограненный алмаз.

В середине 19 века в России начали добываться драгоценные камни – алмазы, изумруды, топазы, рубины. Искусство обработки камня в это время достигло высокого уровня.

Из уральских самоцветов изготавливались не только ювелирные украшения, но и разнообразные предметы искусства: вазы, статуэтки, подсвечники, столешницы, которые пользовались огромным спросом среди состоятельной публики.

Во второй половине 19 века был основан ювелирный дом Карла Фаберже, который быстро завоевал известность и стал выполнять заказы царской семьи. В ювелирных изделиях Фаберже применялись горный хрусталь, яшма, нефрит, лазурит и различные виды кварцев. Ювелирный дом Фаберже поставлял свои изделия почти всем императорским и королевским домам Европы, Азии и Африки. Дошедшие до наших дней изделия Фаберже очень высоко ценятся коллекционерами и истинными любителями ювелирных шедевров.

Традиции, заложенные великими ювелирами прошлого, продолжают современные мастера, радуя нас прекрасными изделиями, отвечающими всем канонам ювелирного искусства.

В православной традиции покровителями кузнецов и ювелиров считают святых Косьму и Дамиана. Праздник в честь их памяти называется кузьминками и отмечается дважды в год – 14 июля и 14 ноября по новому стилю.

У католиков существует легенда о Дунстане, святом покровителе кузнецов и ювелиров. Однажды в его кузнице появился дьявол и потребовал подкову для своего копыта. Дунстан узнал дьявола и стал подковывать его так болезненно, что тот запросил пощады. Дунстан освободил дьявола только после обещания, что он никогда не посетит место, где есть подкова. День памяти святого Дунстана — 19 мая.

Есть и региональные праздники в честь этой профессии. Так, с 2010 года в соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия) якутские ювелиры отмечают свой профессиональный праздник 23 октября.

Красивые слова в праздник

Ювелирный труд твой пусть ценят



Ведь украшения ничто не заменит.Желаем Вам заказов всегдаИ новых идей на долгие года!Желаю тебе ювелир радостных событийЯрких и лучезарных открытий.Твори свои шедевры и радуй людейИ только свежих тебе идей!

Все заказы делаешь красиво,



Руки золотые – не отнять,Повезло народу с ювелиром,Не перестаешь ты удивлять.Я желаю, чтобы вдохновение,По работе не бросало никогда,ювелиру надобно терпения,Вот его – желаю для тебя.

В международный праздник ювелира,



Желаю, чтоб работы много было,Клиенты каждый день к вам приходили,И от творений ваших конкурентов позабыли.Пусть их глаза как бриллианты светят,Желаю развивать свой уголок,Достойного трудягу заприметят,Поскольку качественный труд всегда высок.

Дорогие бриллианты, золото, караты,



Можете себе позволить, если вы богаты,Дорогие ювелиры – вы в работе асы,И от вашего творения замирают массы.Вы рисуете узоры как мороз в оконце,А потом светят бриллианты как на небе солнце.Я желаю ювелирам жить и развиваться,И как раньше в своем деле искренне стараться.

С днем ювелира поздравляю,



В прекрасный праздник золотой,В работе благ тебе желаю,Ведь ты работник не простой.Всегда найдется вдохновение,Клиента сможешь удивить,Желаю, чтобы настроение,Не помешало бы творить.

Каждая работа словно шедевр



Ты ювелир с большой буквы и пример.С праздником тебя поздравить хотимВ работе успехов и гонораров больших!Твой талант поистине уникальныйИзделия твои, неповторимы и универсальны.Быть ювелиром твое призваньеПусть твой дар принесет тебе состоянье!

Пусть спрос на ювелирные изделия растет



А ювелирное производство спрос найдет.Терпенья в Вашей кропотливой работеВы красоту в этот мир несете!Пусть работа приносит положительный зарядВедь каждый человек изделию рад.Счастья ювелирам и крепкого здоровьяИ работать только в лучших условиях!

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Сегодня твой праздник, спешу поздравлять,

И много удачи, везения,

И солнца и света хочу пожелать,

В роботе твоей вдохновения.

Ведь ты в своем деле - профессионал,

Ты классный очень ювелир,

Желаем пусть тебе смеется,

И дарит счастья целый мир.

Ювелирная робота так тонка,

Ты заслуживаешь только восхищения,

Мы тебе желаем, чтоб всегда,

У тебя хватало вдохновения.

Пусть рассвет как праздник настает,

Каждый день улыбкой согревает,

И удачу пусть тебе несет,

И мечты твои осуществляет.

Ювелир ты очень классный,

Я тебя спешу сегодня поздравлять,

Много счастья силы, и везения,

И удачи в жизни пожелать.

Пусть каждый день на счастья вдохновляет,

И пусть в роботе ждет тебя успех,

Пусть жизнь твои мечты осуществляет,

А в доме пусть и радость будет, смех.

Ювелирная робота так сложна,

Творчества тебе очень желаю,

Пусть по жизни тебя ждет весна,

И на счастья и удачу вдохновляет.

Пусть твое сердце любовь согревает,

Душу наполнит и радость, тепло,

Каждый рассвет пусть улыбкой встречает,

Дарит тебе и успех и добро.

Тебя сегодня хочет мы поздравить,

Ты мастер дела своего,

Пусть ювелирная твоя робота,

Приносит счастья, радость и добро.

Пусть каждый день встречает вдохновением,

И солнца светом и душевной теплотой,

Пускай всегда успехи и везение,

Идут по жизни следом за тобой.

Сегодня праздник наших ювелиров,

Алмазы, диаманты ограняя,

Желаем вам мы творческих успехов,

Пусть каждый миг всегда вас вдохновляет.

Пусть в вашей жизни будет много света,

Не только драгоценностей, камней,

А много солнца и тепла и света,

От добрых, честных искренних людей.

Источник: calend.ru