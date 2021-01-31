День рождения русской водки отмечается 31 января 2021 года: История важной даты

31 января можно считать днем еще одного вклада в мировую науку, сделанного великим русским ученым Д.И. Менделеевым. Кстати, известно, что увлечения ученого не ограничивались научными исследованиями.

Событие, послужившее причиной неформальному установлению Дня рождения водки, произошло 31 января 1865 года

Считаю, впрочем, не лишним заметить, что рассмотрение совокупности ныне известных фактов, относящихся к неопределенным химическим соединениям, приводит меня к убеждению о том, что определенные химические соединения составляют только частный случай неопределенных химических соединений, что более полное изучение последних отразится в теоретических воззрениях на всю совокупность химических сведений.

Д.И. Менделеев, Введение к докторской диссертации.

Событие, послужившее причиной неформальному установлению Дня рождения водки, произошло 31 января 1865 года. В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863-1864 годах. Диссертация хранится в музее великого ученого — в Санкт-Петербургском государственном университете.

Целью работы было изучение удельных весов растворов спирт + вода, в зависимости от концентрации этих растворов и температуры. Другими словами, исследования удельного веса смесей проводились при различных температурах и концентрациях, начиная от безводного спирта до раствора в 50 весовых % и далее до 0%.

В 4 и 5 главах диссертации, названных, соответственно, «О наибольшем сжатии, происходящем при взаимном растворении безводного спирта и воды» и «Об изменении удельного веса при соединении спирта с водою», говорится о результатах исследования водно-спиртовых растворов, в том числе с концентрацией 33,4 весовых % или 40 объемных %. Совершенно очевидно, что ни о физиологическом, ни о биохимическом воздействии изучаемых систем на живой организм не говорится ни слова.

31 января можно считать днем еще одного вклада в мировую науку, сделанного великим русским ученым Д.И. Менделеевым. Кстати, известно, что увлечения ученого не ограничивались научными исследованиями.

А как же водка? Некоторые источники сообщают, что белое хлебное вино привезли в Россию из Скандинавии в 16 веке; другие — что на 100 лет раньше, из Генуи. Имеются сведения и о том, что на Руси крепкие напитки употребляли уже в 11—12 веках. Кстати, крепость водки в России никогда не была догмой. Традиционно выпускали разные сорта — 38, 45 и даже 56 градусов. Сейчас, как известно, есть и более крепкие сорта.

Но все же, отмечая День рождения этого известного напитка, следует помнить, что алкоголь наносит вред здоровью. Это подтверждено множеством научных исследований, и исковерканными судьбами не только злоупотреблявших алкоголем, но и их близких.

Не случайно в 1985 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала алкоголь и табак наркотическими веществами, а в книге Федора Углова «Правда о разрешенных наркотиках» отмечается, что 45 грамм спирта, вне зависимости от культуры употребления, однозначно убьют 1000 нейронов головного мозга. У кого они лишние?

Напомним, что 11 сентября отмечается Всероссийский День трезвости, а 3 октября во многих странах мира — Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Источник: calend.ru