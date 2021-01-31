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День рождения русской водки отмечается 31 января 2021 года: История важной даты

10:00 31.01.2021 Фото: pxhere.com
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31 января можно считать днем еще одного вклада в мировую науку, сделанного великим русским ученым Д.И. Менделеевым. Кстати, известно, что увлечения ученого не ограничивались научными исследованиями.

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Событие, послужившее причиной неформальному установлению Дня рождения водки, произошло 31 января 1865 года

Считаю, впрочем, не лишним заметить, что рассмотрение совокупности ныне известных фактов, относящихся к неопределенным химическим соединениям, приводит меня к убеждению о том, что определенные химические соединения составляют только частный случай неопределенных химических соединений, что более полное изучение последних отразится в теоретических воззрениях на всю совокупность химических сведений.
Д.И. Менделеев, Введение к докторской диссертации.

Событие, послужившее причиной неформальному установлению Дня рождения водки, произошло 31 января 1865 года. В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863-1864 годах. Диссертация хранится в музее великого ученого — в Санкт-Петербургском государственном университете.

Целью работы было изучение удельных весов растворов спирт + вода, в зависимости от концентрации этих растворов и температуры. Другими словами, исследования удельного веса смесей проводились при различных температурах и концентрациях, начиная от безводного спирта до раствора в 50 весовых % и далее до 0%.

В 4 и 5 главах диссертации, названных, соответственно, «О наибольшем сжатии, происходящем при взаимном растворении безводного спирта и воды» и «Об изменении удельного веса при соединении спирта с водою», говорится о результатах исследования водно-спиртовых растворов, в том числе с концентрацией 33,4 весовых % или 40 объемных %. Совершенно очевидно, что ни о физиологическом, ни о биохимическом воздействии изучаемых систем на живой организм не говорится ни слова.

31 января можно считать днем еще одного вклада в мировую науку, сделанного великим русским ученым Д.И. Менделеевым. Кстати, известно, что увлечения ученого не ограничивались научными исследованиями.

А как же водка? Некоторые источники сообщают, что белое хлебное вино привезли в Россию из Скандинавии в 16 веке; другие — что на 100 лет раньше, из Генуи. Имеются сведения и о том, что на Руси крепкие напитки употребляли уже в 11—12 веках. Кстати, крепость водки в России никогда не была догмой. Традиционно выпускали разные сорта — 38, 45 и даже 56 градусов. Сейчас, как известно, есть и более крепкие сорта.

Но все же, отмечая День рождения этого известного напитка, следует помнить, что алкоголь наносит вред здоровью. Это подтверждено множеством научных исследований, и исковерканными судьбами не только злоупотреблявших алкоголем, но и их близких.

Не случайно в 1985 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала алкоголь и табак наркотическими веществами, а в книге Федора Углова «Правда о разрешенных наркотиках» отмечается, что 45 грамм спирта, вне зависимости от культуры употребления, однозначно убьют 1000 нейронов головного мозга. У кого они лишние?

Напомним, что 11 сентября отмечается Всероссийский День трезвости, а 3 октября во многих странах мира — Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Источник: calend.ru

31 января 2021 День рождения русской водки история праздник
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