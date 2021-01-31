С Последним днем января замечательные поздравления 31 января 2021

Для человека, который умеет быть радостным и счастливым любой день может стать праздником и поводом для поздравлений. Почему бы не сделать таким поводом последний день января. Чем не праздник? Это конец определённого периода, который сопровождался множеством выходных. Многие люди за месяц устают отмечать, наедаться и ходить друг другу в гости и с удовольствием возвращаются в трудовую атмосферу, заниматься своим любимым делом. Кроме того, конец каждого месяца – это конец этапа, в котором мы успели что-то сделать, а значит время подвести промежуточный итог и подумать о будущем. В этот день можно отправить поздравления своим близким людям, членам семьи, кругу друзей, с напоминанием, каким чудесным, красивым и весёлым был январь и пожеланиями светлого будущего, удач, побед и исполнения мечтаний и планов. Дата, когда отмечается День Последним января - 31 января
***
Охвачено тишиной, звенящей окрестность,
Ночью он свой пост ответственный оставит,
Давно уж на пороги в шубу он одет.
И нет на сей счёт у меня сомнений,
Лишь посмотрю печально в белую даль,
А оттуда на тройке коней выезжает,
К нам на встречу ветреный февраль!
***
Привёз в санях нам январь подарки,
Был он весёлым месяцем и ярким,
Подарить нам праздники был он рад,
И мы будем немножко по нему скучать.
Но скоро станет длиннее за окошком вечер,
И мы готовимся уже к новой встрече,
Самый короткий месяц грядёт,
А январь сегодня от нас на год уйдёт.
***
Ещё недавно у наших ворот,
Праздник стоял весёлый, новогодний,
Но вот и январь уж к концу идёт,
Последний день его сегодня.
Как быстро дни летят календаря,
Меняются закаты за окном, рассветы,
И день за днём меняются не зря,
***
Стоят деревья в платьях белоснежных,
И инея покрыла крыши белая канва,
И вдалеке у кустов прибрежных,
Стает январь февралю права.
Заводя льдом уже толстым искрятся,
И мёрзнут у лунки своей рыбаки,
И нет конца у ледяной реки.
***
Уходит январь с тоской восвояси,
И за ноги кусает лютый нас мороз,
И день так необычно светел, ясен,
Блестит снежком среди голых берёз.
Все застыло в кружевном плетенье,
Январь все оставляет в красивом обрамленье,
Февраль в права свои вступит на заре.
***
Нет ветерка ни малейшего дуновенья,
Все будто заснуло, и вокруг тишина,
И вот мороза чудное явленье,
Звенит все воздухе, словно струна.
По нему разливается тёмная синева,
И снежные просторы, кажутся безбрежными,
Но, увы, январь, отдаёт уж свои права.
***
Январь прошёл для всех незаметно,
Но, был этот месяц очень приметным,
Он полон был праздников, радостных встреч,
Но все навечно, как говорится, на земле,
Пожелаю доброго февраля я тебе,
Чтоб настроение надолго весёлое сохранилось,
И чтоб с тобой прекрасное что-то случилось!
***
Тридцать первое наступило января,
И этот месяц прошёл для нас не зря,
И долгими каникулами насладились.
Желаю, чтоб настроенье таким осталось,
До следующего нового года всего лишь малость,
И глазом моргнуть не успеем как вдруг придёт,
Любимый праздник в гости – новый год!
***
Как прекрасна погода, но все ещё спит,
Январь улыбкою он заботливо провождает,
Он его работу завтра принимает.
Пусть этот месяц, что прошёл унесёт печаль,
Было много веселья, и теперь немножко жаль,
Но впереди ещё столько всего прекрасного,
Уходит январь, а с ним всё самое ужасное!
***
Сегодня денёчек последний месяца,
Метель за окнами, как шальная куролесит,
Прошёл январь, он не скоро встретится,
И завтра февраль свои сосульки развесит.
Пусть будет у тебя в душе всегда тепло,
Уютно, светло, комфортно, вдохновенно,
Пробьют часы в полночь – вот и всё,
Уйдёт от нас весёлый январь, мгновенно!
***
Январские дни нам были только в радость,
Ах сколько получили мы удовольствия,
И не трогала нас будничная гадость,
А сколько было съедено продовольствие.
Но вот наш друг прощается сегодня,
И ночью незаметно от нас уйдёт,
На всё воля природы, и Господня,
***
Замечательным был это милый январь,
Сколько радости нам он с тобою принёс,
И в последний день его, немного печаль,
Нас затронет, и завоет, словно пёс.
Впереди нас трудовой период ждёт,
И так продлится весь этот год,
Чтоб год, наступивший, продуктивным был!
Источник: pozdravik.ru