С Последним днем января замечательные поздравления 31 января 2021

В этот день можно отправить поздравления своим близким людям, членам семьи, кругу друзей, с напоминанием, каким чудесным, красивым и весёлым был январь.

Для человека, который умеет быть радостным и счастливым любой день может стать праздником и поводом для поздравлений

Для человека, который умеет быть радостным и счастливым любой день может стать праздником и поводом для поздравлений. Почему бы не сделать таким поводом последний день января. Чем не праздник? Это конец определённого периода, который сопровождался множеством выходных. Многие люди за месяц устают отмечать, наедаться и ходить друг другу в гости и с удовольствием возвращаются в трудовую атмосферу, заниматься своим любимым делом. Кроме того, конец каждого месяца – это конец этапа, в котором мы успели что-то сделать, а значит время подвести промежуточный итог и подумать о будущем. В этот день можно отправить поздравления своим близким людям, членам семьи, кругу друзей, с напоминанием, каким чудесным, красивым и весёлым был январь и пожеланиями светлого будущего, удач, побед и исполнения мечтаний и планов. Дата, когда отмечается День Последним января - 31 января

***

Охвачено тишиной, звенящей окрестность,



На снегу января последний след,Ночью он свой пост ответственный оставит,Давно уж на пороги в шубу он одет.И нет на сей счёт у меня сомнений,Лишь посмотрю печально в белую даль,А оттуда на тройке коней выезжает,К нам на встречу ветреный февраль!

***

Привёз в санях нам январь подарки,

Был он весёлым месяцем и ярким,

Подарить нам праздники был он рад,

И мы будем немножко по нему скучать.

Но скоро станет длиннее за окошком вечер,

И мы готовимся уже к новой встрече,

Самый короткий месяц грядёт,

А январь сегодня от нас на год уйдёт.

***

Ещё недавно у наших ворот,

Праздник стоял весёлый, новогодний,

Но вот и январь уж к концу идёт,

Последний день его сегодня.

Как быстро дни летят календаря,

Меняются закаты за окном, рассветы,

И день за днём меняются не зря,



Ведь каждый час нас приближает к лету.

***

Стоят деревья в платьях белоснежных,

И инея покрыла крыши белая канва,

И вдалеке у кустов прибрежных,

Стает январь февралю права.

Заводя льдом уже толстым искрятся,

И мёрзнут у лунки своей рыбаки,



Покрыт небосвод сказочным глянцем,И нет конца у ледяной реки.

***

Уходит январь с тоской восвояси,

И за ноги кусает лютый нас мороз,

И день так необычно светел, ясен,

Блестит снежком среди голых берёз.

Все застыло в кружевном плетенье,



Все заснула в ледяном серебре,Январь все оставляет в красивом обрамленье,Февраль в права свои вступит на заре.

***

Нет ветерка ни малейшего дуновенья,

Все будто заснуло, и вокруг тишина,

И вот мороза чудное явленье,

Звенит все воздухе, словно струна.



И светит солнышко с утра так нежно,По нему разливается тёмная синева,И снежные просторы, кажутся безбрежными,Но, увы, январь, отдаёт уж свои права.

***

Январь прошёл для всех незаметно,

Но, был этот месяц очень приметным,

Он полон был праздников, радостных встреч,



Мы будем о нем воспоминанья беречь.Но все навечно, как говорится, на земле,Пожелаю доброго февраля я тебе,Чтоб настроение надолго весёлое сохранилось,И чтоб с тобой прекрасное что-то случилось!

***

Тридцать первое наступило января,

И этот месяц прошёл для нас не зря,



Мы целый год упорно прошлый трудились,И долгими каникулами насладились.Желаю, чтоб настроенье таким осталось,До следующего нового года всего лишь малость,И глазом моргнуть не успеем как вдруг придёт,Любимый праздник в гости – новый год!

***

Как прекрасна погода, но все ещё спит,



А на пороге уж февраль в сапогах стоит,Январь улыбкою он заботливо провождает,Он его работу завтра принимает.Пусть этот месяц, что прошёл унесёт печаль,Было много веселья, и теперь немножко жаль,Но впереди ещё столько всего прекрасного,Уходит январь, а с ним всё самое ужасное!

***

Сегодня денёчек последний месяца,

Метель за окнами, как шальная куролесит,

Прошёл январь, он не скоро встретится,

И завтра февраль свои сосульки развесит.

Пусть будет у тебя в душе всегда тепло,

Уютно, светло, комфортно, вдохновенно,

Пробьют часы в полночь – вот и всё,

Уйдёт от нас весёлый январь, мгновенно!

***

Январские дни нам были только в радость,

Ах сколько получили мы удовольствия,

И не трогала нас будничная гадость,

А сколько было съедено продовольствие.

Но вот наш друг прощается сегодня,

И ночью незаметно от нас уйдёт,

На всё воля природы, и Господня,



К нам той же ночью февраль придёт!

***

Замечательным был это милый январь,

Сколько радости нам он с тобою принёс,

И в последний день его, немного печаль,

Нас затронет, и завоет, словно пёс.

Впереди нас трудовой период ждёт,

И так продлится весь этот год,



Желаю энергии, здоровья и сил,Чтоб год, наступивший, продуктивным был!

Источник: pozdravik.ru