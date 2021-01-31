С Первым днем февраля 2021 классные поздравления для друзей и близких

Раньше люди желали друг другу в начале февраля мягкого окончания зимы, скорой и теплой весны, счастья. Многие традиции наших предков возвращаются, потому люди чтут их и соблюдают все верования.

Первое февраля – этот день начала последнего и по поверьям самого сурового месяца зимы

Многие относятся к первому февраля, как к обыкновенному дню, хотя это совсем напрасно. Первое февраля – этот день начала последнего и по поверьям самого сурового месяца зимы. Люди веровали, что февраль лютует, потому что зима на исходе и весна скоро возьмет свои права. Также, первого февраля православные отмечают день Макария, погода в этот день свидетельствовала о том, какая будет весна. Также, немало людей родились первого февраля и для них это, естественно, двойной праздник. Раньше люди желали друг другу в начале февраля мягкого окончания зимы, скорой и теплой весны, счастья. Многие традиции наших предков возвращаются, потому люди чтут их и соблюдают все верования. На Макария нельзя ходить с плохом настроением, иначе февраль завьюжит до самой весны. Потому зачастую все в этот день старались передать свои позитивные эмоции ближним, поздравить, пожелать счастья и спокойствия, любви и тепла.

***

Особенная вдохновенная стоит пора,



Я поздравляю, уже начало февраля.И пусть сурова к нам еще погода,Дождемся мы весеннего круговорота.Пусть этот месяц, что в финале,Долгой, темной и холодной зимы,Даст вам сил и унесет с собой печали,Чтоб к новой жизни возродились вы.

***

Я пожелать тебе хочу, уюта, добра, тепла,

И пусть уже не будет зимним настроение,

Ведь зима к своему финалу пришла,

И скоро всей природы будет возрождение.

Пусть в эти февральские короткие деньки,

Не будет скуки в тебе, не будет тоски,

Пусть вдохновение тебе несет пора,

Пусть дарит гармонию с ночи и до утра.

***

Ветер злой бывает порой в феврале,

Он завывает с метель, так громко,

И тянется белой каймой по самой земле,

Белая, кудрявая, снежная поземка!

Пусть сердце с надеждой смотрит вдаль,

Пусть радость заполнит тебя бесконечно,

И тогда не таким уж будет февраль,



Ведь зима закончится, она не вечна!

***

Говорят, февраль суров, а я не верю,

Лишь первую неделю он суров,

А потом открывает в весну нам двери,

И уходит на целый год, на сон и покой!

Да, пусть сегодня ветрено и морозно,

Я с теплом тебе приветик свой пришлю,



И вложу в него кусочек души, осторожно,А если хочешь, то в гости к тебе приду!

***

Какой непостоянный всегда февраль,

Все потому, что ему зиму очень жаль,

Но и весну он любит, ее он ожидает,

То веет вьюгой, то капли с сосулек роняет.

То ветром холодит, неся снега вдаль,



То солнцем жжет, ох уж этот февраль.Хочу, чтоб очистилась (ся) ты от лени,И чтоб от зимней скуки не было и тени.

***

Поздравляю с первым днем последнего месяца,

Что зимой еще побалует немного нас,

Сегодня еще снежная вьюга бесится,

А завтра уж снег может скрыться от глаз.



Давай наслаждаться этими днями белыми,Давай гулять, или пить чаек у окна,Скоро закончатся порывы ветра смелые,И придет на смену зимушке весна!

***

Я люблю эту зиму сильно так,

Бывает, глянешь в окошко, а там:

Снежинка кружится и пролетает,



А за ней, в танце снежном, другая.Так и третья, а за ней восьмая,Танцуют, весело на ветру порхая.А мы и не заметим, как в дивном хороводе,Зима от нас тихонечко уходит!

***

Метель в начале февраля так играет,

А с нею вместе резвится снегопад,



И мороз, под их песни весело гуляет,Он засыпать все сугробами будет рад.Чтоб все оказалось в белом одеянье,Даже дум во дворе – огромный великан,Но, весна уже назначила нам свидание,Вот и злится снежный ураган.

***

Мороз для февраля костюм соткал,



И расшил его перламутровыми жемчугами,Он гонит ветром снежные облака,И покрывает реки толстыми льдами.Но скоро весна все возродит умело,Она оголит земли спящее тело,Проснется и город, и поле, и лес,И подарит нам много красивых чудес.

***

Летят, бесстрашно, люто, друг за другом,

Завиваясь в дивный, стройный хоровод,

Февральские бесконечные белые вьюги,

Скрывая в белых тучах весь небосвод.

И мерзнут на ветках, нахохлившись, птички,

Позабыв про песню ладную свою,

В поисках еды, летят, летят синички,

К твоему гостеприимному жилью.

***

Уж солнце лучами своими сияет,

Снежному танцу вьюге во след,

И земле нашей спящей посылает,

От весны, свой теплый привет.

И пусть лютует мороз такой трескучий,

И детям щиплет ушки, ручки, нос,

И еще снегов в сугробах кучи,



О весне мне весть, воробей принес!

***

Пришел февраль – а значит, конец зим,

Он холоден, но рады ему мы,

Еще неделька и снег уже сойдет,

И вся земля подснежниками зацветет.

Пусть же не злится февраль и не стужит,

И метелями злыми за окном не кружит,



Пусть не бушует февральский холод,И не сыплет снегом нам за ворот!

Источник: pozdravik.ru