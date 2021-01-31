С Первым днем февраля 2021 классные поздравления для друзей и близких

Многие относятся к первому февраля, как к обыкновенному дню, хотя это совсем напрасно. Первое февраля – этот день начала последнего и по поверьям самого сурового месяца зимы. Люди веровали, что февраль лютует, потому что зима на исходе и весна скоро возьмет свои права. Также, первого февраля православные отмечают день Макария, погода в этот день свидетельствовала о том, какая будет весна. Также, немало людей родились первого февраля и для них это, естественно, двойной праздник. Раньше люди желали друг другу в начале февраля мягкого окончания зимы, скорой и теплой весны, счастья. Многие традиции наших предков возвращаются, потому люди чтут их и соблюдают все верования. На Макария нельзя ходить с плохом настроением, иначе февраль завьюжит до самой весны. Потому зачастую все в этот день старались передать свои позитивные эмоции ближним, поздравить, пожелать счастья и спокойствия, любви и тепла.
***
Особенная вдохновенная стоит пора,
И пусть сурова к нам еще погода,
Дождемся мы весеннего круговорота.
Пусть этот месяц, что в финале,
Долгой, темной и холодной зимы,
Даст вам сил и унесет с собой печали,
Чтоб к новой жизни возродились вы.
***
Я пожелать тебе хочу, уюта, добра, тепла,
И пусть уже не будет зимним настроение,
Ведь зима к своему финалу пришла,
И скоро всей природы будет возрождение.
Пусть в эти февральские короткие деньки,
Не будет скуки в тебе, не будет тоски,
Пусть вдохновение тебе несет пора,
Пусть дарит гармонию с ночи и до утра.
***
Ветер злой бывает порой в феврале,
Он завывает с метель, так громко,
И тянется белой каймой по самой земле,
Белая, кудрявая, снежная поземка!
Пусть сердце с надеждой смотрит вдаль,
Пусть радость заполнит тебя бесконечно,
И тогда не таким уж будет февраль,
***
Говорят, февраль суров, а я не верю,
Лишь первую неделю он суров,
А потом открывает в весну нам двери,
И уходит на целый год, на сон и покой!
Да, пусть сегодня ветрено и морозно,
Я с теплом тебе приветик свой пришлю,
А если хочешь, то в гости к тебе приду!
***
Какой непостоянный всегда февраль,
Все потому, что ему зиму очень жаль,
Но и весну он любит, ее он ожидает,
То веет вьюгой, то капли с сосулек роняет.
То ветром холодит, неся снега вдаль,
Хочу, чтоб очистилась (ся) ты от лени,
И чтоб от зимней скуки не было и тени.
***
Поздравляю с первым днем последнего месяца,
Что зимой еще побалует немного нас,
Сегодня еще снежная вьюга бесится,
А завтра уж снег может скрыться от глаз.
Давай гулять, или пить чаек у окна,
Скоро закончатся порывы ветра смелые,
И придет на смену зимушке весна!
***
Я люблю эту зиму сильно так,
Бывает, глянешь в окошко, а там:
Снежинка кружится и пролетает,
Так и третья, а за ней восьмая,
Танцуют, весело на ветру порхая.
А мы и не заметим, как в дивном хороводе,
Зима от нас тихонечко уходит!
***
Метель в начале февраля так играет,
А с нею вместе резвится снегопад,
Он засыпать все сугробами будет рад.
Чтоб все оказалось в белом одеянье,
Даже дум во дворе – огромный великан,
Но, весна уже назначила нам свидание,
Вот и злится снежный ураган.
***
Мороз для февраля костюм соткал,
Он гонит ветром снежные облака,
И покрывает реки толстыми льдами.
Но скоро весна все возродит умело,
Она оголит земли спящее тело,
Проснется и город, и поле, и лес,
И подарит нам много красивых чудес.
***
Летят, бесстрашно, люто, друг за другом,
Завиваясь в дивный, стройный хоровод,
Февральские бесконечные белые вьюги,
Скрывая в белых тучах весь небосвод.
И мерзнут на ветках, нахохлившись, птички,
Позабыв про песню ладную свою,
В поисках еды, летят, летят синички,
К твоему гостеприимному жилью.
***
Уж солнце лучами своими сияет,
Снежному танцу вьюге во след,
И земле нашей спящей посылает,
От весны, свой теплый привет.
И пусть лютует мороз такой трескучий,
И детям щиплет ушки, ручки, нос,
И еще снегов в сугробах кучи,
***
Пришел февраль – а значит, конец зим,
Он холоден, но рады ему мы,
Еще неделька и снег уже сойдет,
И вся земля подснежниками зацветет.
Пусть же не злится февраль и не стужит,
И метелями злыми за окном не кружит,
И не сыплет снегом нам за ворот!
Источник: pozdravik.ru