Сегодня именины: 31 января отмечается 17 именин по церковному календарю

|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Афанасий
|от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
|Владимир
|от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
|Вольдемар
|от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
|Дмитрий
|от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
|Евгений
|от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
|Емельян
|русская форма имени Эмиль, которое произошло от римского родового имени Aemilius, происходящее от латинского слова aemulus - «соперник», «ревностный, страстный», «неуступчивый»
|Илларион
|от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»
|Кирилл
|от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - «владыка, повелитель, господин, Господь» в переводе с персидского языка - «солнце»
|Максим
|от римского родового имени Maximus - «величайший»
|Михаил
|от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Сергей
|от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
|Эмиль
|от римского родового имени Aemilius, которое происходит от латинского слова aemulus - «соперник», «неуступчивый», «ревностный, страстный» в переводе с персидского - «противник»