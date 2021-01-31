Сегодня именины: 31 января отмечается 17 именин по церковному календарю

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»

Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»

Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»

Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»

Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»

Евгений от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»

Емельян русская форма имени Эмиль, которое произошло от римского родового имени Aemilius, происходящее от латинского слова aemulus - «соперник», «ревностный, страстный», «неуступчивый»

Илларион от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»

Кирилл от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - «владыка, повелитель, господин, Господь» в переводе с персидского языка - «солнце»

Максим от римского родового имени Maximus - «величайший»

Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»

Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»