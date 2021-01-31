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Сегодня именины: 31 января отмечается 17 именин по церковному календарю

07:10 31.01.2021 Фото: pxhere
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По святцам 31 января отмечается 17 именин: 14 мужских и 3 женских.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
Дмитрий от древнегреческого имени Деметриос - «посвящённый Деметре (богине плодородия)», «земледелец»
Евгений от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»
Емельян русская форма имени Эмиль, которое произошло от римского родового имени Aemilius, происходящее от латинского слова aemulus - «соперник», «ревностный, страстный», «неуступчивый»
Илларион от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»
Кирилл от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - «владыка, повелитель, господин, Господь» в переводе с персидского языка - «солнце»
Максим от римского родового имени Maximus - «величайший»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Сергей от римского родового имени Sergius - «знатный», «высокий»
Эмиль от римского родового имени Aemilius, которое происходит от латинского слова aemulus - «соперник», «неуступчивый», «ревностный, страстный» в переводе с персидского - «противник»

Женщины

Ксения чужестранка, гостья, гостеприимная
Мария от древнееврейского имени Мирьям - «желанная», «горькая», «безмятежная»
Оксана от древнегреческого ксенос или ксениа - «гостеприимная», «гостья», «странница», «чужая», «чужестранка»
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