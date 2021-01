Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 31 января 2021 в России и мире

День ювелира отмечается 31 января

• День рождения русской водки

• День ювелира

• День рисования солнца на снегу



• Международный день без интернета (International Internet-Free Day)• День скотча (Scotch Tape Day)• День вдохновения сердца искусством (Inspire Your Heart With Art Day)• День адского холода (Hell is Freezing Over Day)• День святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских• Всемирный день помощи больным проказой (World Leprosy Day)• День горячего шоколада (National Hot Chocolate Day) - США• День наоборот (National Backward Day) - США• День «Обнимите экономиста» (Hug an Economist Day) - США• День «Ешьте брюссельскую капусту» (Eat Brussel Sprouts Day) - США• День коктейля «Бренди Александр» (National Brandy Alexander Day) - США• День освобождения Освенцима (Auschwitz Liberation Day) - Нидерланды• День белорусской науки - Беларусь• День беспризорных детей (Street Children`s Day) - Австрия• День независимости - Науру• День памяти Мехер Бабы - Индия• Именины у Афанасия, Кирилла, Марии, Александра, Евгения, Дмитрия, Сергея, Ксении, Владимира, Михаила, Николая, Максима• Афанасьев день (Афанасий Ломонос)

Важные даты

1714 Пётр I учредил в Летнем дворце Санкт–Петербурга «Государев кабинет» – Кунсткамеру, старейший музей России.

1864 в Москве открывается для посетителей первый в России «общедоступный зоологический сад» – московский зоопарк.

1916 основан Нижегородский государственный университет.

1921 началось крестьянское восстание в Сибири (Ишимское), причиной которого стало недовольство экономической политикой советской власти.

1924 на 2–м съезде Советов СССР была утверждена окончательная редакция первой конституции СССР.



1932 запущена первая доменная печь Магнитогорского металлургического комбината.1950 президент США Гарри ТРУМЭН объявил, что он отдал распоряжение о продолжении работ над созданием водородной бомбы.1966 запуск в СССР космической ракеты с автоматической межпланетной станцией «Луна–9», которая совершила мягкую посадку на Луну.1990 на Пушкинской площади в Москве открывается первый в СССР McDonald’s на 900 мест (на тот момент самый большой в мире).1992 первый выпуск российского ток–шоу «Тема».

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend