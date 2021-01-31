31.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Когда начнется третья волна коронавируса в России? Сроки назвал доктор Мясников

10:25 31.01.2021 Фото: pixabay.com
0

По его словам, пережить новую волну пандемии безболезненно можно только в том случае, если вакцинировать население уже сейчас.

Сюжет: Вторая волна COVID-19
Когда начнется третья волна коронавируса в России? Сроки назвал доктор МясниковСмертность от коронавируса остается высокой в России. Но новых зараженных стало меньше за сутки на 30 январяЕщё 1276 новостей
% name% title
У людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями есть время привиться до третьей волны
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда в России наступит третья волна пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Эпидемия вошла в фазу естественного спада. Что лишь подтверждает предположение о трехмесячном цикле", — заявил специалист.
Он пояснил, что можно ожидать следующий всплеск заболевания уже летом или осенью.
По его словам, пережить новую волну пандемии безболезненно можно только в том случае, если вакцинировать население уже сейчас. Препарат необходимо вводить в два этапа с перерывом почти в месяц. Антитела начнут вырабатываться через какое-то время после второй прививки.
Мясников также подчеркнул, что людям с хроническими болезнями, ослабленным здоровьем, а также пожилым нужно привиться в первую очередь, чтобы быть защищенными.
врач коронавирус пандемия телеведущий третья волна Александр Мясников ВОЗ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Планируете вакцинироваться?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Важные приметы в Афанасьев день 31 января 2021 года. Как определить погоду на весну сегодня?
10:30 31-01-2021
Важные приметы в Афанасьев день 31 января 2021 года. Как определить погоду на весну сегодня?
Когда начнется третья волна коронавируса в России? Сроки назвал доктор Мясников
10:25 31-01-2021
Когда начнется третья волна коронавируса в России? Сроки назвал доктор Мясников
Силовики прибывают утром 31 января на площадь Ленина в Новосибирске 1
10:11 31-01-2021
Силовики прибывают утром 31 января на площадь Ленина в Новосибирске
Геоудар 31 января 2021 перерастет в сильную магнитную бурю в первый день февраля. Как уберечь себя от головной боли?
10:08 31-01-2021
Геоудар 31 января 2021 перерастет в сильную магнитную бурю в первый день февраля. Как уберечь себя от головной боли?
Путин продлил договор СНВ между Россией и США на пять лет
10:01 31-01-2021
Путин продлил договор СНВ между Россией и США на пять лет
День рождения русской водки отмечается 31 января 2021 года: История важной даты
10:00 31-01-2021
День рождения русской водки отмечается 31 января 2021 года: История важной даты
Задержаны первые участники незаконных акций в поддержку Навального 31 января в России
09:35 31-01-2021
Задержаны первые участники незаконных акций в поддержку Навального 31 января в России
Сегодня, 31 января - Международный день БЕЗ интернета. Зачем нужен этот праздник?
09:30 31-01-2021
Сегодня, 31 января - Международный день БЕЗ интернета. Зачем нужен этот праздник?
Потерял сознание за рулем и умер: Неуправляемый автобус врезался в троллейбус на остановке в Новосибирске 1
09:27 31-01-2021
Потерял сознание за рулем и умер: Неуправляемый автобус врезался в троллейбус на остановке в Новосибирске
Международный день ювелира отмечается 31 января 2021 года: История и красивые слова для поздравления в профессиональный праздник
09:00 31-01-2021
Международный день ювелира отмечается 31 января 2021 года: История и красивые слова для поздравления в профессиональный праздник