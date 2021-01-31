Когда начнется третья волна коронавируса в России? Сроки назвал доктор Мясников

У людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями есть время привиться до третьей волны

По его словам, пережить новую волну пандемии безболезненно можно только в том случае, если вакцинировать население уже сейчас. Препарат необходимо вводить в два этапа с перерывом почти в месяц. Антитела начнут вырабатываться через какое-то время после второй прививки.