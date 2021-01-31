Когда начнется третья волна коронавируса в России? Сроки назвал доктор Мясников

Сюжет: Вторая волна COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда в России наступит третья волна пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Эпидемия вошла в фазу естественного спада. Что лишь подтверждает предположение о трехмесячном цикле", — заявил специалист.
Он пояснил, что можно ожидать следующий всплеск заболевания уже летом или осенью.
По его словам, пережить новую волну пандемии безболезненно можно только в том случае, если вакцинировать население уже сейчас. Препарат необходимо вводить в два этапа с перерывом почти в месяц. Антитела начнут вырабатываться через какое-то время после второй прививки.
Мясников также подчеркнул, что людям с хроническими болезнями, ослабленным здоровьем, а также пожилым нужно привиться в первую очередь, чтобы быть защищенными.