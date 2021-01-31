Погиб из-за упавшего в ванну смартфона 12-летний сын арт-блогерши

Сына Анастасии Сосновской пытались реанимировать 40 минут, но ничего не помогло. После трагедии мать призвала родителей не разрешать детям мыться с телефоном.

Телефон был подключен к зарядному устройству Сын арт-блогера Анастасии Сосновской погиб в ванне в результате удара током от заряжавшегося смартфона, об этом она сама написала в Instagram. Трагедия, по ее словам, произошла еще 10 января.

"Это был удар током. В ванной. От телефона на зарядке. Маленький айфончик 4S, у которого быстро садилась батарея, на секунду упал на живот. Сын успел выкинуть его на пол, но было поздно", — написала Сосновская.

Сына Сосновской пытались реанимировать 40 минут, но ничего не помогло.

Блогерша предупредила родителей, чтобы они не позволяли детям брать с собой смартфоны в ванну, поскольку они не знают, насколько это опасно.