Магнитные бури и смена погоды: какие болезни обостряются у метеозависимых?

Для метеозависимых есть рекомендации к рациону—ищите в статье

Мучиться от метеозависимости для многих является привычным состоянием. При этом зачастую люди с ним смиряются и лишь горестно ожидают изменений, обещанных синоптиками. Не все задумываются, а какие именно патологии может спровоцировать резкое изменение погодных условий или колебание температур. О том, чего можно ждать от погоды и кому стоит насторожиться особенно, АиФ.ru рассказала врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Татьяна Романенко.

Что страдает от погоды?

По сути, отмечает Татьяна Романенко, от перемены погоды страдают все и всё. На неё реагируют:

сердце;

сосуды;

легкие;

суставы;

органы пищеварения;

сон;

настроение и работоспособность;

аппетит.

«Ученые и врачи до сих пор не пришли к общему мнению, почему же наш организм так резко отрицательно реагирует на колебания погоды. Это наша психосоматика, когда мы прислушиваемся к себе, ждем ухудшения состояния? Или это на самом деле метеозависимость, метеоапатия?» — говорит Татьяна Романенко. Много вопросов вызывает и то, почему люди начинают жаловаться на шум в ушах, пульсацию в висках, сердцебиение, у кого-то повышается давление, у кого-то, наоборот, понижается оно, у кого-то ломит суставы, у кого-то обостряются проблему с желудочно-кишечным трактом, кто-то жалуется на сон, а кто-то и вовсе вынужден вызывать скорую помощь.

Скорость смены погоды

«Наш организм реагирует на резкие колебания погоды — повышение или снижение атмосферного давления, температуры воздуха, скорость ветра, влажность и т. д., все влияет на самочувствие, все будет зависеть от того, насколько быстро происходит изменение погоды. Если это происходит медленно и постепенно, как при смене времен года, мы успеваем адаптироваться и приспособиться. А если это случается за короткий промежуток времени, за несколько часов, то, конечно, наши приспособительные механизмы не всегда оказываются состоятельными», — говорит Татьяна Романенко.

Например, если атмосферное давление меняется больше чем на 20 миллиметров ртутного столба за несколько часов, конечно, организм негативно реагирует на такие изменения, отмечает терапевт. «Это может быть связано с работой так называемых барорецепторов, которые есть повсюду. Это чувствительные нервные окончания, которые тонко реагируют на малейшие изменения во внешней и внутренней среде организма. В идеале, когда нужно, наше давление повышается или понижается, регулируется самостоятельно, и мы ничего не замечаем. Но если наш организм изношен нездоровым образом жизни, курением, хроническими заболеваниями, отмечается нарушение эластичности сосудов из-за атеросклероза или иных болезней, возникают сложности в нормальной регуляции», — отмечает Татьяна Романенко.

В такой ситуации организм начинает болезненно реагировать на изменения погодных условий, становится метеозависимым.

Сосуды реагируют

Есть два варианта реакции сосудов на смену погоды. «Первая — по гипотоническому типу, когда давление снижается, начинает беспокоить головокружение, появляются сонливость, апатия, снижение работоспособности. Второй — по гипертоническому типу, когда человек жалуется на сердцебиение, давление повышается, появляется пульсирующая головная боль», — говорит Татьяна Романенко.

Естественно, отмечает терапевт, тут следует принимать какие-то меры. Помимо общих рекомендаций есть и некие нюансы.

«Если давление низкое, соответственно, возникают условия для кислородного голодания, тут следует обеспечить повышенный приток свежего воздуха — частое проветривание, прогулки на свежем воздухе. Это то, что позволит пережить негативные метеовстряски. Умеренная физическая нагрузка также будет способствовать улучшению самочувствия. Физическая нагрузка, сокращение мышц, учащение частоты сердечных сокращений — все это обеспечит приток кислорода к органам-мишеням», — говорит Татьяна Романенко.

Также при понижении давления на фоне смены погоды можно помочь себе с помощью свежезаваренного чая и кофе, иногда врачи советуют использовать фитопрепараты-адаптогены: женьшень, элеутерококк, лимонник, но при условии отсутствия противопоказаний и непереносимости. И, конечно, же, если есть негативные проявления на погоду, необходимо проконсультироваться с врачом.

«Намного серьезнее проблемы, если они развиваются по гипертоническому типу. Потому что повышенное давление может спровоцировать большие сердечно-сосудистые события. При повышении давления усиливается риск сердечно-сосудистых заболеваний, как, например, инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения», — говорит Татьяна Романенко. Особенно нелегко приходится людям в такой ситуации, у кого отмечаются хронические сердечная и легочная недостаточность.

В группе риска в этом случае находятся:

люди с хронической обструктивной болезнью легких;

пациенты с бронхиальной астмой;

те, у кого есть хронический бронхит.

Также уязвимой категорией называют медики и тех, кто страдает от различных сердечно-сосудистых патологий:

гипертонической болзени;

ишемической болезни сердца;

атеросклероза сосудов головного мозга.

«Это все те люди, которые будут испытывать большой дискомфорт при резком изменении погодных условий», — отмечает Татьяна Романенко.

Терапевт отмечает, что такой категории страдающих от колебаний погоды следует иметь под руками «скоропомощные» препараты. То есть помимо тех лекарственных средств, которые они принимают по назначению врача на постоянной основе, должны быть и те, которые помогут быстро привести себя в норму — снизить давление, улучшить дыхание. Их, говорит терапевт, также надо подбирать индивидуально после консультации с врачом.

Кроме того, нужно быть внимательными к водной нагрузке и рациону. «Категорически не рекомендуется использовать продукты, богатые поваренной солью, ее надо максимально исключить, потому что она будет задерживать жидкость и способствовать повышению давления. Также следует ограничить продукты, содержащие кофеин — чай, кофе и т. д. Людям, страдающим от повышения давления, могут быть назначены травяные чаи, но при условии отсутствия аллергии. Они помогут снизить давление и окажут умеренное седативное воздействие. Хорошим подспорьем станут продукты, богатые калием — яблоки, бананы, сухофрукты. Это позволит стабилизировать нервную систему и хорошо скажется как на сердце, так и почках», — отмечает терапевт.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом