Прогноз на курс валют в феврале 2021 года: что будет с рублем, долларом и евро?

Остается ряд рисков. Это и новые санкционные риски, и риски, связанные с оттоком капитала из-за колебаний на внешних финансовых рынках.

Ознакомьтесь с мнением экспертов по поводу валюты на февраль

Впервые с декабря курс доллар превысил 76 рублей. Курс евро поднялся выше 92 рублей. Продолжит ли российская валюта дешеветь в феврале, АиФ. ru спросил у финансовых экспертов.

Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей:

«В феврале рубль будет поддерживать низкий уровень выплат по внешнему долгу, сильный платежный баланс (благодаря подросшей стоимости нефти и растущему сырью), восстановительный рост российской экономики, а также общая тенденция на глобальное ослабление доллара, которое проявляется в снижении индекса американской валюты.

Вместе с тем, остается ряд рисков. Это и новые санкционные риски, и риски, связанные с оттоком капитала из-за колебаний на внешних финансовых рынках. Их реализация может в моменте ослабить рубль на 7-10%.

На текущий момент справедливый курс доллара при нынешней цене на нефть должен составлять 72-73 рубля, то есть мы видим, что риски оттока капитала и санкций уже начинают закладываться в курсе».

Владимир Трегубов, к. э. н., доцент кафедры Национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при президенте РФ:

«В феврале основными факторами, влияющими на курс рубля, будут новости о борьбе с пандемией коронавируса, а также настроения на рынке нефти. Пока есть симптомы появления стимула к покупке рисковых активов, в том числе и на российском рынке. Продолжается покупка нерезидентами российских государственных краткосрочных облигаций, что вызывает притоки капитала, поддерживающего рубль. Мировые цены на нефть держатся на уровне 50-55 долларов за баррель. Это также поддерживает рубль.

Пока нет четких сигналов, показывающих, что новая администрация США собирается вводить очередные антироссийские санкции. Если протестная активность внутри РФ не будет усиливаться, это также не вызовет ослабления российской валюты. При сочетании таких факторов рубль, скорее всего, будет оставаться в диапазоне 74-79 рублей к доллару и 91-95 рублей к евро. Поддержать рубль должны и платежи в бюджет в конце месяца. Это оптимистичный сценарий, он же пока представляется наиболее вероятным.

Умеренно-неблагоприятный сценарий предполагает обострение отношений с США, введение новых санкций, срыв соглашения ОПЕК+, ухудшение обстановки вокруг пандемии, усиление протестной активности. В этом случае российская валюта может показать снижение до уровней 80-83 рублей за доллар и 96-99 рублей за евро с возможными колебаниями в ту или иную сторону».

Артём Звёздин, финансовый аналитик:

«Один из факторов, который влиял на рубль и частично продолжает свое влияние, — негативный фон вокруг «Северного потока-2». Ожидание дальнейших санкций применительно к проекту, безусловно, закладывается в курс рубля. Хотя данные санкции стоит воспринимать, скорее, как пугалку.

В целом же рынок ожидает появление позитива и укрепление рубля в феврале. Стоимость нефти нашла область баланса в диапазоне 55-56 долларов. Более с большой вероятностью сырье и дальше продолжит дорожать, до 60 долларов за баррель сорта Brent. Это связано и со снятием карантинных ограничений и в связи с наступающими февральскими холодами, что затрудняет добычу нефти и увеличивает спрос.

Несмотря на ожидаемый позитив, нужно понимать, что вряд ли мы увидим совсем серьезное укрепление рубля. Позитивных факторов недостаточно, чтобы переломить долгосрочную негативную тенденцию. С огромной вероятностью, даже при условии укрепления, курс доллара не будет ниже 73 рублей, а евро — 88 рублей.

Владимир Григорьев, эксперт по финансам школы бизнеса МИРБИС:

«В феврале рубль будет находиться в зоне неопределенности. С одной стороны, некоторую поддержку рублю могут оказать: относительная стабилизация цен на нефть, рост аппетита к риску у инвесторов, надежды на восстановление мировой экономики благодаря появлению вакцин. С другой стороны, стабилизация цен на нефть не означает существенного роста ее стоимости (этого точно не будет) и, кроме того, многие инвесторы ожидают укрепления доллара вследствие нового пакета мер по поддержке экономики и снижения социальной и политической напряженности в США. Именно эти факторы обусловили рост доллара в течение последних нескольких дней.

Но пока все эти тенденции еще не приобрели отчетливого характера, и в феврале курс рубль будет как повышаться, так и понижаться относительно доллара и евро. В диапазоне 73,5-76 рублей за доллар и 89-92 рубля за евро».

Евгений Марченко, руководитель финансовой компании:

«Наибольшую поддержку в феврале рубль получит со стороны укрепившейся нефти, чья цена удерживается в районе 55 долларов за баррель и все еще слабого доллара.

В противовес же будут действовать негативные факторы, связанные с политическими и санкционными рисками. Если митинги не затихнут, то вероятно все больше институциональных инвесторов будут выходить из позиций, связанных с РФ, таким образом ослабляя национальную валюту».

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами:

«Потенциал укрепления национальной валюты на фоне высоких цен на нефть остается в силе, но этому может воспрепятствовать усиление санкционных рисков и общее ухудшение настроений на глобальных финансовых рынках из-за переоценки „скорости“ восстановления мировой экономики. Фондовый рынок США сейчас перегрет и его коррекция способна подтолкнуть к снижению и цены на нефть.

Еще один риск, который нельзя недооценивать это сохранение в повестке дня угроза расширения санкций против России, которые гипотетически могут затронуть рублевый госдолг и госбанки.

На фоне сезонного ослабления оптимизма на мировых рынках, что усилит влияние вышеперечисленных факторов, курс доллара в феврале с большей вероятностью войдет в диапазон в 76-78 руб., прежде чем при прочих равных условиях вернется на траекторию укрепления с ориентиром в 70 руб. в последующие месяцы».

Гульнара Ручкина, декан Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ:

«Важную роль, по-прежнему влияющую на курс рубля, играет ситуация с пандемией. Еще неизвестно как зимой она отразится мировом потреблении энергоресурсов, в главной степени нефти. А ведь именно снижение цены на нефть приведет к ослаблению курса рубля.

Активно способствуют покупке иностранной валюты события в отечественном финансово-банковском секторе: ставки по вкладам неуклонно снижаются и совсем перестали быть привлекательны. В таких условиях спрос на иностранную валюту может вырасти, что повлечет за собой ослабление рубля».