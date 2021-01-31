Как не лишиться прав за LED-оптику в фарах автомобиля?

В сетевом пространстве можно встретить массу историй, где водитель был лишен прав за LED-оптику, также называемую светодиодной. Те, кому попадался добрый инспектор, получали штраф в 500 рублей.

Сэкономив на галогене вы рискуете правами

Автоэксперт Алексей Хресин прояснил ситуацию с использованием LED-оптики в автомобиле. Специалист заверил iReactor, что пока особо активной борьбы с любителями яркого света не ведется, но это не значит, что ситуация не поменяется в будущем.

Все больше водителей становятся жертвами трактовки закона со стороны полиции на установленные светодиодные лампы в головном свете автомобилей. В сетевом пространстве можно встретить массу историй, где водитель был лишен прав за LED-оптику, также называемую светодиодной. Те, кому попадался добрый инспектор, получали штраф в 500 рублей за установку тех же самых ламп.

Часто сотрудники ГИБДД пугают автомобилистов именно серьезной ответственностью за установку светодиодов. Проблема в том, что значение и технические особенности светодиодной оптики не прописаны в техническом регламенте. По этой причине нередко сотрудники действуют чрезмерно строго в тех ситуациях, когда возможен лишь штраф....

Позиция полиции

Аргументы при лишении прав за светодиоды заключаются в том, что в стандартном исполнении машина была оборудована галогеновыми лампами. Соответственно, сами фары и их отражатели предназначены для работы с галогеновыми лампами. Водитель приобретает светодиодный свет с аналогичными цоколем и устанавливает в фару, чем нарушает пункт 3.1 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобиля.

В тексте перечня есть слова о «режиме работы», который не соответствует требованиям. Но правомерность использования светодиодных ламп при этом нигде не прописана. Сотрудник полиции может сослаться на часть 3 статьи 12.5 КоАП, которая гласит следующее:

Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений, — сказано в кодексе....

Размытая формулировка

Так, без превышения полномочий за попытку сделать свет ярче водитель останется без прав, но неужели он совершил такое сильное правонарушение? Из части 1 статьи 12.5 КоАП следует, что нет. Проблемой становится размытая формулировка. Нет на данный момент конкретных требований, определяющих условия для использования в фарах головного света светодиодных ламп. Говоря о режимах работы, регламентируется лишь ксенон. Вот текст спасительной для водителей 1 статьи 12.5 КоАП, в которой говорится об изменении конструкции транспортного средства.

Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых, в соответствии с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2–7 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей, — сказано в том же кодексе.

Выходит «вилка» наказаний или в виде предупреждения, или лишения прав на год. Если попался сотрудник ГИБДД, планирующий отобрать книжку водителя, ему стоит указать на то, что ситуация будет оспорена, и попросить выписать штраф в размере 500 рублей. Также водителям стоит проверить свою фару по маркировке. Не исключено, что в ней допустимо использовать светодиодную оптику с минимальными штрафными санкциями.

Если поставить себе неподходящую лампу, можно получить ошибку на бортовой панели или нерабочую оптику. Водители ставят специальные обманки, добавляют в цепь лампы дополнительный источник потребления или перепрограммируют блок управления. Практика показывает, что с альтернативной и не совсем законной оптикой ездит огромное количество водителей. Ситуацию подогревает и то, что яркая светодиодная подсветка стоит недорого, и две лампы можно купить за 600 рублей. В то же время качественный галогеновый цвет с показателем яркости +80 или +130 будет стоить от тысячи до двух тысяч рублей за лампочку.

Незаконной альтернативой светодиодов в рефлекторной (основной в контексте текста, — прим. ред.) автомобильной оптике можно назвать установку светодиодов в противотуманные фары. Выходит, что водителю остается смириться с тусклым светом или покупать дорогой и яркий галоген....

Мнение профи

Автоэксперт Алексей Хресин прояснил ситуацию. Специалист заверил iReactor, что пока особо активной борьбой с любителями оптики не ведется, но это не значит, что ситуация в раз не поменяется.

Если мы говорим про нештатные лампы, то нужно быть осторожными. По закону ездить нельзя, если это не предусмотрено конструкцией самой фары. Логично использовать галоген. Пока многие ездят, поскольку их не поймали. У нас в свое время была мода ездить со всякими «пикалками», и она быстро прекратилась, как только ловить начали. По ПДД, установка всяких нештатных световых приборов запрещена. Все зависит от желания инспектора. Штраф не очень большой, — заметил Хресин.

Автоэксперт заверил, что под капот автомобиля инспектор не полезет. Также, учитывая, что машину никто разбирать не будет, можно составить протокол, поменять оптику и обжаловать его. Так поступят истинные автовиртуозы. С другой стороны, есть шанс, что сотрудник ГИБДД все же осмотрит машину и докажет факт неправомерной оптики. Это отнимет очень много времени, как у автолюбителя, так и у сотрудника дорожной полиции, у которого и так много дел, но тогда водитель может все же потерять права. Ситуация будет, можно сказать, исключительной.

Возможно избежать ответственности, поставив светодиоды в противотуманки и не включая их в людных местах. Сейчас ухитряются даже у мотоциклистов стробоскопические интегрированные источники света находить. При желании это видно. Никто не станет фару разбирать. Субъективизм доказать нереально. Инспектор скажет, что свет яркий, а водитель, что нормальный. Одно мнение против другого. Будет составлен протокол, и его можно будет обжаловать. Пока это делается, можно поменять то, что внутри, — заключил Хресин....

Лампочная путаница

Чтобы понять, что можно, а что нельзя, стоит обратить внимание на сами лампы. Галогенные по принципу действия напоминают лампы накаливания, но служат в разы больше. В специальной колбе находится смесь газов с йодом и бромом, и поэтому они работают до 1500 часов.

Ксеноновые лампы также называют газоразрядными, поскольку они испускают свет, когда электродуга проходит через смесь инертного газа со специальными добавками. Такие лампы потребляют 35 Вт вместо 55 Вт и излучают в три раза больше света, чем галогенные. Их можно ставить только с регистрацией или если они предусмотрены изначально.

Светодиодные автолампы являются альтернативным источником света. Их используют для замены ламп накаливания и галогенных ламп, поскольку те светят ярче и потребляют в разы меньше энергии и почти не нагреваются. Выходит, что ставить их водители будут на свой страх, рискуя, пусть мизерно, остаться без прав на год....

Источник: inforeactor.ru