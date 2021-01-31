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Коронавирус или ОРВИ: найдите отличия и узнайте, чем вы заболели

17:27 31.01.2021 Фото: pixabay.com
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У инфекций есть общие симптомы, поэтому для определения точного диагноза в случае проявления недомогания врач рекомендует делать лабораторные исследования.

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Симптомы любой острой респираторной вирусной инфекции можно ошибочно принять за возможное проявление коронавирусной инфекции.

Исключительные особенности COVID-19 в интервью радио Sputnik перечислил врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

По словам специалиста, для всех заболеваний из группы ОРВИ, в том числе и для коронавируса, характерно поражение дыхательной системы, однако при новом вирусе чаще всего поражаются именно носовая полость и легкие.

«Тем не менее, и боль в горле, и першение, и кашель при поражении гортани, трахеи тоже могут встречаться», - обратил внимание эксперт.

Еще один синдром, характерный для всех ОРВИ, – интоксикационный, который, как пояснил Вознесенский, проявляется при любых инфекциях головной болью, ломотой в теле или повышением температуры. Соответствующие симптомы свойственны и для коронавируса, поэтому для определения точного диагноза в случае проявления недомогания врач рекомендует делать лабораторные исследования.

Сергей Вознесенский также добавил, что люди с повышенной тревожностью склонны думать, что заразились именно COVID. Они могут ощущать симптомы данного вируса и быть при этом совершенно здоровыми.

Ранее ученые предупредили, что недостаток витамина К может вызвать осложнения при коронавирусе, в том числе повреждения сосудов.

коронавирус орви отличия Сергей Вознесенский
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