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Антитела к коронавирусу: у кого они сохраняются надолго?

17:50 31.01.2021 Фото: pixabay
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Из всех участников исследования, лишь у 20% уровень IgG на протяжении 4 месяцев оставался неизменным.

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У некоторых людей, переболевших коронавирусной инфекцией, восстановление происходит гораздо быстрее

К таким выводам исследователи пришли в ходе проведённого наблюдения за 92 пациентами, перенёсшими КОВИД-19. Кроме пяти человек, которым помощь была оказана в стационаре, все остальные инфицированные проходили лечение дома. На протяжении некоторого периода времени учёные проводили забор крови для определения уровня антител в организмах участников исследования. Затем учёные определили людей у которых уровень IgG сохранял достаточно высокие показатели и тех, у кого уровень этого иммуноглобулина имел тенденцию к снижению.

Из всех участников исследования, лишь у 20% уровень IgG на протяжении 4 месяцев оставался неизменным, в то время, как у большинства исследуемых, уровень антител пошёл на убыль. Учёные пришли к выводу, что организмы некоторых людей имеют такую иммунную систему, которая не только эффективно борется с вирусом в организме, но и помогает быстро справиться с симптомами заболевания. Но самое главное – это выработка защитных клеток, которые на протяжении длительного времени способны вырабатывать антитела к вирусу. “Нашей дальнейшей задачей станет определение механизмов, которые способствуют поддержанию выработки антител IgG в течении длительного периода”, – поделился соавтор проекта Дуэйн Веземанн.

Источник: med-heal.ru

антитела иммунитет коронавирус
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