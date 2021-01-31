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Общество / Стиль жизни

15 очень точных признаков мужчины-неудачника

18:20 31.01.2021 Фото: pixabay
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Набор определенных моментов может оказаться критичным для вашего будущего, потому что они прямым текстом говорят, что парень – неудачник

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Идеальный мужчина – персонаж то ли сказки, то ли очередной романтической комедии

Однако все же шансы встретить того, кто будет почти идеален для конкретной женщины, есть. И с определенными его недостатками удается смириться, потому что, возможно, они не выглядят как нечто, мешающее крепким отношениям.

Тем не менее, набор определенных моментов может оказаться критичным для вашего будущего, потому что они прямым текстом говорят, что парень – неудачник:

  1. Отсутствие стабильного источника дохода и четко выстроенного карьерного плана – мужчина живет настоящим и совсем не думает про «завтра». О построении семьи речи не идет.
  2. Неспособность извиниться перед женщиной из-за гордости и неуверенности в себе, плохого восприятия критики и болезненного отношения к своему эго. Этот мужчина у себя на первом месте.
  3. Отсутствие роста личности в отношениях. Человек не хочет меняться и не будет этого делать.
  4. Советы от его родных, что это – не лучший выбор для вас. Если даже близкие оценивают мужчину как безнадежного, это провал.
  5. Желание контролировать не только свою жизнь, но и чужую (в первую очередь, партнера), приводит к тому, что мужчина разрушает и себя, и окружающих.
  6. Неумение распоряжаться деньгами и равнодушное к ним отношение – еще одна причина, по которой хорошего будущего с таким мужчиной не построить.
  7. Отсутствие внимания к таким значимым мелочам, как день рождения любимой женщины или годовщины отношений. Так будет всегда.
  8. Постоянные просьбы дать ему денег, потому что своих нет – не заработал, закончились, не хватает на очередную игрушку. Женщина для него – безлимитный банкомат.
  9. Регулярная ложь: сокрытие намерений, недоговаривание, размытые формулировки. Он не считает, что женщина достойна правды.
  10. Отсутствие заботы о близких – спрашивать, как прошел день, такой парень не будет. И на слова «болит голова» просто махнет рукой и пойдет играть в приставку.
  11. Отсутствие давних друзей – все они временные, появляются и исчезают, потому что тоже видят его безнадежность.
  12. Наличие проблем с законом в бэкграунде – агрессивное вождение, алкоголь, мелкие кражи или даже домашнее насилие не исключены.
  13. Неспособность разбирать конфликт – проще уйти от разговора и давления, вместо того, чтобы что-то решить.
  14. Частые физические и эмоциональные измены – потому что сделать четкий выбор такой мужчина не способен. И чувства окружающих его мало заботят.
  15. Наплевательское отношение к чужому мнению – его не заботит, нравится ли он родителям и друзьям своей женщины. Даже если конфликт с ними приносит ей боль.

Источник: sovets.net

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